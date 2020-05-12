Как сегодня, 12 мая, состояние здоровья Анастасии Заворотнюк: последние новости о ее самочувствии

Дочь звезды популярного российского сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна поделилась своим мнением касательно пандемии коронавирусной инфекции в мире. Поклонники живо включились в дискуссию по данному поводу.

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В stories в соцсети Instagram девушка высказала свое мнение по поводу ограничительных мер в рамках борьбы с распространением инфекции в Москве. Анна Заворотнюк обратилась к своим подписчикам с вопросом, когда, с их точки зрения, закончится самоизоляция в столице.

Дочь артистки убеждена, что совсем скоро пандемия закончится, и все смогут вернуться к нормальной жизни. Она напомнила, что в Москве режим самоизоляции продлили до конца мая и поинтересовалась у фолловеров их мнением касательного того, продлят ли его на июнь.

«Я надеюсь, что у вас прекрасное настроение, положительный настрой. Потому что я уверена, что совсем скоро это уже все закончится, и мы сможем вернуться к нашей прежней жизни, обрести нашу свободу вновь, и все будет очень хорошо», — поведала Анна.

Девушка часто делится своими рассуждениями с подписчиками в своем профиле в соцсети Instagram. Последняя публикация обеспокоила фанатов. Анна опубликовала новую фотографию и призвала подписчиков быть избирательнее, анализировать свой выбор, а также окружать себя значимыми людьми, событиями и вещами. Фанатов обеспокоило психическое и эмоциональное здоровье дочери Анастасии Заворотнюк.

По некоторым данным, звезда сериала «Моя прекрасная няня» была выписана из больницы и проходит дальнейшее лечение в домашней обстановке.

Знаменитость находится в подмосковном Крекшино с конца апреля. В январе 2019 года Анастасия Завротнюк была госпитализирована в одну из столичных клиник. Она борется с онкологическим заболеванием, все это время семья находится рядом с ней.