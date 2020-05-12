71 новый случай COVID-19 обнаружен в Татарстане

За последние сутки в Татарстане обнаружили 71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Таким образом, общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 1 832. Выздоровели 640 человек (+165 за сутки), умерли шестеро.

Как сообщили в республиканском оперштабе, 1 случай завозной, еще 70 — контактные. 27 пациентов госпитализированы, 44 получают лечение на дому — у них легкая или бессимптомная форма.

Географическое распределение новых случаев выглядит следующим образом: Казань — 30, Набережные Челны — 22, пять случаев — в Елабужском районе, четыре — в Алькеевском, еще три — в Арском. По одному случаю выявили в Агрызском, Апастовском, Дрожжановском, Зеленодольском, Мамадышском, Нижнекамском и Тюлячинском районах.

15 заразившихся в возрасте 50−60 лет, 14 пациентам от 30 до 50 лет, еще 13 — от 60 до 70 лет. Коронавирус также обнаружили у 11 человек в возрасте до 18 лет. Семи зараженным 80−90 лет, шести — 18−30 лет, пяти — от 70 до 80 лет.

Всего в России за минувшие сутки обнаружили 10 899 случаев коронавируса. Выявлены 232 243 заболевших в 85 регионах. Выздоровели 43 512 человек, 2 116 человек скончались. Лидеры по числу новых случаев — Москва (5 392), Московская область (1 063), Нижегородская область (354), Санкт-Петербург (339), Красноярский край (227), Свердловская область (211).