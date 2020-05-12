Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 232 тысячи

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Общее число зараженных коронавирусом в России превысило 232 тысячи. Об этом во вторник, 12 мая, Telegram-канал «Стопкоронавирус.рф».

За минувшие сутки зафиксировали 10 899 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране выявлено 232 243 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 43 512 человек.

Также за сутки зафиксировано 107 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 2116 человек.

Ранее сообщалось, что общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 4,17 миллиона человек в 187 странах. Прирост заразившихся за сутки составил 74,6 тысячи человек. За весь период пандемии скончались 286 330 пациентов, более 1,45 миллиона человек выздоровели.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.