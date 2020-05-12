Бабкина рассказала о самочувствии после выписки из больницы

В начале апреля стало известно, что 70-летняя Надежда Бабкина оказалась в больнице. У нее диагностировали двустороннюю пневмонию. Сейчас певица дома и интенсивно восстанавливает свои силы после болезни. Звезда рассказала, как близкие обрадовались ее возвращению и поддерживают ее.

Состояние здоровья Надежды Бабкиной на 12 мая

Советская и российская народная и эстрадная певица 70-летняя Надежда Бабкина почти месяц сражалась с двусторонней пневмонией. При этом анализы знаменитости на коронавирус оказались отрицательными.

Сейчас певица дома и усиленно восстанавливает свои силы и иммунитет после болезни. Бабкина раскрыла, кто находится рядом с ней и помогает прийти в форму.

Звезда, по ее словам, на физиопроцедуры ездит вместе с сыном. Дома же находится помощница Аллочка, которую Бабкина «забрала» из больницы. Конечно же, не дает певице поникнуть духом и человек, с которым знаменитость находится рядом уже 17 лет, — гражданский супруг Евгений Гор.

Бабкина заявила, что ее муж стойко выдержал оборону представителей прессы. После выписки из больницы певица рассказала: «Евгений вздохнул с облегчением и даже на радостях подстриг себя сам».

«Он меня бережет, боготворит!», — рассказала 70-летняя певица.

Певица находится в своем подмосковном доме, откуда ездит на физиотерапию для восстановления работы легких. Бабкиной врачи предписали лечиться таблетками и уколами, выполнять дыхательную гимнастику. Она поведала о том, что от упражнений у нее часто кружится голова, но артистка делает их ежедневно. Знаменитость продолжает активно общаться с коллегами, правда, делает это только по телефону.

Бабкина много гуляет по территории дома. Знаменитость сопровождает сиделка, которая помогает ей восстанавливаться.

В доме установлена специальная лампа, обеззараживающая воздух. Бабкина не скучает, активно контактирует с коллегами и готовится к новым выступлениям. Она полноценно питается, после больницы подсела на квашеную капусту.