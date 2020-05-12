ОГЭ в 2020 году задумались отменить из-за коронавируса

Основной государственный экзамен (ОГЭ), который сдают ученики 9х классов, в этом году может быть отменен из-за ситуации с эпидемией коронавируса в стране, сообщили в Минпросвещения РФ, о чем накануне сообщил заместитель главы.

ОГЭ в 2020 году: отменят или нет

Отмечается, что окончательное решение будет принято после 12 мая. Пока что предпосылками может стать только крайне неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в России.

Министр просвещения Сергей Кравцов не исключает, что ученики девятых классов просто получат аттестаты с текущими оценками. Возможна и корректировка сроков экзаменов — ранее они были запланированы на 8 июня.

Что же касается Единого государственного экзамена, то старт кампании запланирован на 8 июня. Напомним, что в Минпросвещении РФ допустили возможность переноса ЕГЭ на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом.

Кроме того, совместно с Роспотребнадзором были разработаны требования к проведению экзаменов в условиях пандемии. В рамках этих требований, в частности, будет проводиться дополнительная санитарная обработка помещений и введен контроль на входе. На местах проведения экзаменов всем участникам ЕГЭ будут измерять температуру и обрабатывать антисептическими препаратами руки. Детей на самом экзамене рассадят на большие расстояния, чем прежде.