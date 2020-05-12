В ближайшее время станет известна точная дата проведения ЕГЭ

В связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса в России, меняются различные сферы. Например, подрастающее поколение живо интересуется тем, каким образом в нашей стране будут сдавать ЕГЭ и когда состоится экзамен.

Перенос ЕГЭ: данные на сегодняшний день

Окончательное решение по проведению экзаменов в выпускных классах примут после 12 мая — заявил заместитель Министра просвещения Дмитрий Глушко. Ранее сообщалось, что ЕГЭ начнется 8 июня. Сроки, возможно, сдвинутся, а вот отменять аттестацию школьников не собираются.

«Отменять ЕГЭ нельзя: это элемент аттестации, который позволяет детям на равных условиях поступать в вузы. Пока нет решения по поводу переноса ЕГЭ. Мы рассматриваем различные сценарии в зависимости от эпидемиологической ситуации», — поведал Глушко.

Что касается летнего отдыха учащихся, то этот вопрос также будет решаться в зависимости от эпидобстановки. В ведомстве отметили, что планируют сделать акцент на пришкольных лагерях.

При этом Дмитрий Глушко категорически опроверг информацию, появившуюся в соцсетях, что отныне школьники и студенты будут учиться только онлайн. Он заявил, что живое общение с учителями и одноклассниками не заменить ничем.

На какую дату перенесут ЕГЭ в 2020 году

В Минздраве рассказали, когда в России смогут провести ЕГЭ. В лучшем случае — это август-сентябрь.

В России ЕГЭ в связи с пандемией коронавируса можно будет провести не раньше августа. Так, у школьников будет дополнительное время на подготовку. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума фракции «Единая Россия».

По словам Мурашко, на июнь месяц с ЕГЭ ориентироваться точно не стоит. Если же ситуация будет позволять, то возможно, экзамен разрешат провести в августе-сентябре.

Добавим, что изначально ЕГЭ было запланировано в России на 8 июня.

Могут ли отменить ЕГЭ из-за коронавируса

Правительство внесло в Госдуму законопроект с расширенным пакетом неотложных мер, направленных на предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции. Среди них — две инициативы в сфере образования.

Одна из них предлагает засчитать учащимся выпускных классов результаты промежуточной аттестации — годовых школьных оценок в качестве результатов государственной итоговой аттестации и выдать на основании них аттестаты. В случае принятия закона такое решение будет принимать правительство РФ.

Вторая предполагает наделить правительство правом устанавливать порядок и критерии распределения дополнительных контрольных цифр приема для обучения по программам среднего профессионального и высшего образования. На данный момент у научного сообщества нет единого решения о том, как в условиях пандемии будет организован процесс проведения вступительных испытаний вузы. Этот вопрос сейчас является поводом для дискуссий в научном сообществе.