В ряде регионов России карантин продлили до 31 мая

В ряде российских регионов было принято решение о продлении карантина из-за распространения кононавирусной инфекции. Таким образом подтвердились опасения граждан, которые были связаны с тем, что нерабочие дни продлеваются до 1 июня 2020 года.

Карантин продлили или нет: новости сегодня, 12 мая 2020

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней в России. Об этом он заявил в своем телеобращении.

«С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается», — заявил президент.

Он уточнил, что борьба с коронавирусной пандемией в России не останавливается — различные ограничения, введенные в связи с пандемией пока продолжают свое действие. Президент также указал, что остается опасность проникновения инфекции на регионы, которые до сих пор сохраняют относительное благополучие.

В то же время, президент заявил, что федеральные власти изучают возможность начала постепенного смягчения этих ограничений, но последнее слово останется за региональными властями, лучше знающими обстановку на местах. Поэтому президент попросил россиян отнестись с пониманием ко всем мерам предосторожности.

Впрочем, в очередной раз Путин возложил ответственность на регионы по поводу снятия или продления карантина. Так, в Москве и Санкт-Петербурге ограничения продолжать действовать до 31 мая 2020 года. На подобные меры пошли и другие регионы. Соответственно, информация по данному поводу необходимо уточнять, что называется, на местах. Например, на такой шаг пошли в Челябинской области, Краснодарском крае, Тюменской и Астраханской областях. Точные данные о количестве регионов, которые продлили карантин до начала лета, появятся в ближайшее время.