Ивангай вернулся на YouTube и раскрыл, куда пропал на два года

24-летний Иван Рудской, он же топовый блогер Ивангай, вернулся на YouTube. Парень снова начал выкладывать видео в старом привычном формате и ролики сразу же набрали миллионы просмотров. Теперь два ролика — в трендах YouTube.

К видео в старом формате Ивангай, на канал которого подписаны свыше 16 миллионов человек, не возвращался целых два года, лишь изредка выкладывал в сети музыкальные ролики. Фанаты не понимали, куда пропал прежний EeOneGuy и что с ним произошло. Одно время в сети даже ходили слухи, что он умер.

Учитывая, что сплетен о нем витает много, блогер решил объясниться и раскрыть, куда же все-таки он пропал на два года. Ивангай признался, что отошел от видео в старом формате для того, чтобы сосредоточиться на музыке и отточить мастерство создания треков.

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Музыкальные ролики EeOneGuy раскручивал под творческим псевдонимом AWEN. Ютубер признался, что ему очень нравится вокал и в целом музыкальное творчество.

«AWEN я стал создавать, когда почувствовал ментальную необходимость в творческой реализации. Теперь же, когда я базово освоил ремесло музыкального крафта, у меня стало больше времени, которого хватает не только на AWEN, но и на друзей и Ивангая», — заявил Иван.

Тем самым он дал надежду миллионам поклонников на то, что видео в старом привычном формате будут выходить чаще. Ранее, когда он изредка публиковал музыкальные ролики — фаны откровенно возмущались в соцсети: «Ивангай испортился и уже не тот…»

[media=https://instagram.com/p/BsPbWvpFmED/]

Ютубер пояснил, что в момент, когда он раскручивал AWEN, отставил Ивангая в сторону с тем, чтобы не испортить привычного и любимого персонажа.

«Видео на канале не выходило долго, потому что я не хотел ломать персонажа Ивангая. Меня привыкли видеть веселого и жизнерадостного», — говорит он.

Теперь, когда все точки над «і» расставлены, поклонники могут наслаждаться одним совершенно новым видео в привычном стиле, а еще одно — музыка из мемов. В ролик попало даже нашумевшее видео с Человеком-пауком и Илья Мэддисон с его выстрелом из пистолета.

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