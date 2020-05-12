Уголовное дело бывшего замглавы алтайского Минстроя вывело следствие коррупционную схему газификации края

Сотрудники правоохранительных органов проявляют интерес к контракту на строительство газопровода в Первомайском районе на сумму 24 млн рублей, который был заключен в рамках режима ЧС в 2018 году. Об этом ИА «Банкфакс» сообщил замглавы администрации Первомайского района по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному и газовому хозяйству Алексей Никулин. По имеющимся сведениям, это разбирательство может быть связано с делом бывшего заместителя Минстроя Алтайского края, экс-руководителя управления ЖКХ Андрея Голубцова, которого задержали в апреле этого года по подозрению в крупном взяточничестве. По данным источников, бывший чиновник мог покровительствовать одной из фирм на господрядах в курируемой сфере и иметь с этого доход через давних коллег. Контракт с Первомайским районом может быть лишь одним из примеров схемы с участием Голубцова.

Замглавы администрации Первомайского района Алексей Никулин рассказал корреспонденту ИА «Банкфакс», что сотрудники правоохранительных органов опрашивали его в рамках разбирательства, которое касается работ по газификации муниципалитета. Речь идет о контракте на 24,1 млн рублей, заключенном в ноябре 2018 года, по которому ООО «Алтайгазаппарат» (директор и учредитель – Мелкон Арутюнян) должно было построить распределительный газопровод в селе Баюновские Ключи.

Строительство планировалось на деньги бюджета по госпрограмме Алтайского края «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (вышеупомянутый контракт также оплачивался в рамках лимитов этих бюджетных обязательств). В октябре 2018 года тогда еще врио министра сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев поручил администрации Первомайского района, генеральному подрядчику и Минстрою активизировать работу по данному проекту в целях освоения средств государственной поддержки, предусмотренных в 2018 году. По данным портала Госзакупок, договор был заключен в рамках режима ЧС, введенного «в связи с необходимостью устойчивого обеспечения теплом» сельских домов зимой.

Из соответствующего постановления районной администрации следует, что режим был введен лишь на семи улицах. Чиновники обосновали его тем, что якобы из-за постоянных срывов строительства газопровода в муниципалитете сложилась пожароопасная ситуация. Местные жители будто бы массово стали эксплуатировать электрические нагреватели, в результате чего нагрузка на сеть увеличилась. Любопытно, что газа на этой территории не было и раньше, поэтому не вполне понятно, почему местные жители вдруг создали пожароопасную ситуацию, хотя в их жизни ничего не изменилось.

Акт приемки газопровода был подписан 28 июня 2019 года. В документе говорится, что в строительстве принимали участие ООО «АлтайПром» (по данным ЕГРЮЛ, директор — Алексей Отморский, учредитель — Наталья Паршакова). Эта фирма также достаточно активно участвует в Госзакупках по газификации и в сфере инженерных коммуникаций, в том числе имеет контракты с комитетом по энергоресурсам и газификации мэрии Барнаула, краевым Минстроем и администрациями районов региона. По документам, компания занималась прокладкой газопровода. Вторым субподрядчиком выступало ООО «Барнаулгазспецстрой» (БГС), которое выполняло геодезические работы: разбивало оси под газопровод, выполняло исполнительную и контрольную съемку.

Как указано на портале Госзакупок, обязательства по контракту были полностью исполнены, однако из 24,1 млн рублей было оплачена лишь треть суммы — 7,7 млн рублей, что подтверждается платежными поручениями. По имеющимся данным, две трети от общей суммы строительства распределительного газопровода якобы было освоено «Барнаулгазспецстроем», что никак не отражено в документах. По сведениям источников «Банкфакса», это обстоятельство рассматривается в рамках уголовного дела о взяточничестве бывшего заместителя министра строительства и ЖКХ Алтайского края, экс-руководителя управления ЖКХ Андрея Голубцова. Как указывают инсайдеры, бывший чиновник может быть тесно связан с работой данной фирмы через аффилированных лиц, близких ему по прошлым местам работы.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Барнаулгазспецстрой» было зарегистрировано в 2002 году. В 2015 году директором фирмы стал Алексей Абросимов. До июля 2018 года учредителями числились Виктор Морев, который занимался ликвидацией компании с созвучным названием «Барнаулгазстрой», и Николай Кулисиди (человек с такой же фамилией был одним из учредителей «Барнаулгазстроя»). Им на смену пришли ООО «Научный городок» и физлицо Диана Баркова, которым принадлежит по 4 тысячи и 6 тысяч рублей уставного капитала соответственно. Как сообщил источник, последняя может быть тесно связана с человеком по фамилии Набоко – однофамильцем бывшего главы краевого Главстроя (ныне Минстрой) Станислава Набоко, который перед своих уходом подвергался нападкам со стороны компаний, проигравших ряд тендеров на строительство инженерных сетей, в том числе газовых.

Второй учредитель – ООО «Научный городок», по утверждению источников, являлся посредником между Андреем Голубцовым и ООО «Барнаулгазспецстрой». По их сведениям, учредитель и директор «Научного городка» Станислав Старостенко долгое время находился в хороших отношениях с бывшим чиновником и якобы с его подачи стал учредителем БГС и связующим звеном в схеме. На данную связь намекает также факт из биографии Голубцова, которая была описана на сайте Минстроя перед его увольнением, предварившем задержание и арест. С ноября 1996 по март 2001 года он работал в должности главного инженера жилищно-коммунального управления (ЖКУ) Научного городка, а затем занял пост начальника в том же управлении, на котором и прослужил до 2003 года. После этого Голубцов занял место главы Научногородокской сельской администрации, проработав на этом посту до 2010 года.

После ухода Голубцова с поста начальника ЖКУ Научного городка должность занял Станислав Старостенко, проработав на ней до ликвидации организации в 2014 году. При этом у ЖКУ и одноименного ООО один и тот же юридический адрес. Фирма «Научный городок» занимается поставкой тепловой энергии в муниципальные, федеральные и краевые социальные учреждения в рамках многочисленных госконтрактов. Аналогичную деятельность ведет принадлежащее ему ООО «Сибирская тепловая производственная компания» (СТПК). Некоторые собеседники «Банкфакса» из числа муниципальных чиновников, которые сталкивались с деятельностью Старостенко, утверждают, что его сотрудничество с Андреем Голубцовым проявлялось достаточно часто и весьма явно.

Как утверждают источники, в данной схеме взяткодателем мог выступать «Барнаулгазспецстрой». Деньги якобы полагались за покровительство в ходе закупочных процедур, которое обеспечивало победу в аукционах. Инсайдеры отмечают, что упомянутая закупка в Первомайском районе является лишь одним из немногих примеров реализации данной схемы с режимом ЧС и определением подрядчика без конкурса. Они указывают на другие контракты, которые в итоге достались «Барнаулгазспецстрою», причем напрямую. Речь, к примеру, идет о двух договорах на общую сумму около 54 млн рублей по ремонту тепловых сетей в Змеиногорске, который проходил в 2018 году в рамках режима ЧС. Тогда в городе был настоящий коллапс из-за многочисленных аварий на сетях, который вылился в уголовное дело. Примечательно, что за ходом восстановительных работ тогда лично наблюдал сам Андрей Голубцов. Глава Змеиногорского района Евгений Фролов заявил «Банкфаксу», что правоохранители в этом году не проводили оперативных мероприятий в администрации. В 2018 году должность руководителя муниципалитета занимал Борис Астафьев.

Впрочем, у «Барнаулгазспецстроя» и без того достаточно госконтрактов с муниципалитетами. В 2018 году они касались капитального ремонта и бурения водозаборных скважин. В 2019 году фирме досталась группа контрактов на «строительство коммунальных объектов для жидкостей», а уже в 2020 году — компания повально занялась «техническим перевооружением водозаборных узлов» в поселениях Алтайского края. Ежегодно она получает более 20 таких контрактов на сотни миллионов рублей. Такие закупки проводятся «пакетами» по объявлению КГКУ «Центр Госзакупок Алтайского края». Любопытно, что в этом году такой «пакет» с начальной стоимостью в 177,1 млн рублей достался БГС уже во второй половине апреля. Причем во многих случаях конкурсные процедуры были признаны несостоявшимися за неимением заявок от других участников, так что подрядчик фактически был известен заранее.

«Банкфаксу» с некоторым трудом удалось связаться с «Барнаулгазспецстроем», поскольку телефоны компании, указанные, к примеру, в сервисе 2ГИС, недействительны. Сотрудница одного из отделов сказала, что не может ответить на вопрос об интересе правоохранителей к деятельности фирмы и отказалась предоставлять контакты руководителя Алексея Абросимова. «У вас же нет полномочий запрашивать такую информацию», — мотивировала отказ собеседница.

Отметим, что в 2019 году к данному контракту в Первомайском районе уже проявляли интерес специалисты по антикоррупционным расследованиям «Трансперенси Интернешнл». Они обратили внимание, что проведение закупочных процедур на данные работы в 2018 году неоднократно срывалось. Тогда в УФАС по Алтайскому краю поступила жалоба от потенциальных участников аукциона, которых смутили некорректные требования, указанные в документации. Ведомство посчитало претензии обоснованными. Антимонопольщики подтвердили догадки, выявив нарушения при проведении процедуры закупки по ч. 5 ст. 24, п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе. Материалы проверки были переданы должностному лицу для принятия решения о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

Напомним, что Андрей Голубцов в середине апреля уволился с поста заместителя министра строительства и ЖКХ Алтайского края, начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству по собственному желанию. Через несколько дней, 16 апреля стало известно, что сотрудники правоохранительных органов провели оперативные мероприятия в ведомстве. Тогда же появилась информация о его задержании. Позже СУ СКР по Алтайскому краю эти сведения подтвердило.

По данным следствия, будучи в должности заместителя министра Голубцов получил взятку в размере 2 млн рублей от директора одного из ООО, основным видом деятельности которого является строительство коммуникаций для водоснабжения и газоотведения. Взятка предназначалась за принятие юридически значимых решений об определении коммерческой организации в качестве подрядчика на выполнение работ по капремонту объектов теплоснабжения и заключение с ней муниципальных контрактов, а также беспрепятственную приемку выполненных работ. Данное преступление выявлено оперативными сотрудниками ФСБ России по Алтайскому краю и УЭБиПК ГУ МВД России по Алтайскому краю. Как сообщает МВД, в течение нескольких месяцев сотрудники полиции в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий документировали факты получения денежного вознаграждения.

На основании этого сотрудники второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю приняли решение о возбуждении уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение получение должностным лицом взятки в особо крупно размере). Голубцову может грозить до 15 лет лишения свободы. На время следствия его отправили в СИЗО.