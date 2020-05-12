Маруся Зыкова призналась в уходе от мужа ради Евгения Морозова

Маруся Зыкова в проекте «Судьба человека» поделилась историей из личной жизни. Актриса рассказала о своём уходе от мужа ради отношений с Евгением Морозовым.

Артист известен поклонникам по сериалу «Зулейха открывает глаза». От прошлых отношений с Русланом Сорокиным у Маруси Зыковой растёт дочь Мирра. Актриса призналась, что в течение последних 2-х лет отношений просто жила с супругом в одном доме, поддерживая общение на уровне соседей. У каждого из артистов накопились свои обиды и претензии.

«Когда начала просто говорить с Женей, то осознала, что шутки у меня не настолько дурацкие, как раньше мне пытались внушить. Не было никаких советов с Морозовым. Сама приняла решение о расставании с Русланом. В то время Жене не говорила о желании быть вместе. Мы мало осознавали, когда начинали встречаться. Теперь остаёмся вместе и любим друг друга», — сообщила Маруся Зыкова.

По словам актрисы, роман с Морозовым строится на желании «не делать прежних косяков». Такой подход позволяет оставаться вместе. Зыкова не запрещает Сорокину общаться с их общей дочерью. Артистка призналась, что в момент знакомства с девочкой её новый возлюбленный много шутил и оставался весёлым. При этом дочь Зыковой проявила большую серьезность и поинтересовалась: «Это мой новый папа?» На это артистка ответила, что отец у неё лишь один. Никаких конфликтов в семье не возникло, поскольку ребёнок смог принять ситуацию.