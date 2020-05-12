«Скоро все закончится»: Дочь Анастасии Заворотнюк высказалась о карантине

Анна Заворотнюк уверена, что “скоро все закончится”. Дочь Анастасии Заворотнюк высказалась по поводу продления карантина из-за пандемии коронавируса в своем Instagram-аккаунте.

В своем обращении к поклонникам Анна Заворотнюк напомнила о продлении ограничений из-за коронавируса в Москве. Также она поинтересовалась мнением подписчиков о вероятности сохранения карантина в июне. Дочь актрисы считает, что скоро ситуация наладится, население “обретет свободу”, а также все смогут вернуться к прежней жизни.

В своем микроблоге Анна Заворотнюк часто общается с поклонниками, которые уверены, что Анастасия Заворотнюк проходит лечение дома. Согласно подсчетам журналистов, на терапию из-за серьезной болезни семья знаменитости потратила уже более 10 млн рублей. Об этом сообщает издание Nation News.