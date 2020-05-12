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</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/529/12690529/Depositphotos_33869557_xl-2015-pic905-895x505-97883.jpg" alt="«Известия»: в России растет новый вид мошенничества с кредитными историями" /></p> <p>

В России на фоне пандемии коронавируса развивается новый вид мошенничества для получения кредитных историй через фальшивые сайты. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков рассказал, что россияне делают в месяц сотни тысяч запросов в интернете по получению кредитной истории, многие из них попадают на фальшивые сайты. На таких сайтах предлагают получить кредитную историю быстро и недорого. Для этого необходимо заполнить форму с личными данными и перечислить деньги — «всего 299 руб.».

По данным газеты, число обращений на фальшивые сайты увеличилось в марте на 70% по сравнению с февралем — с 50 тыс. до 83,6 тыс.

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