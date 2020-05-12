Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Президент России Владимир Путин принял участие в акции памяти «Бессмертный полк» в День…

Алексей Дружинин/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/451/13077451/RIAN_6238100.HR-pic905-895x505-7713.jpg" alt="Российские власти проработали новый пакет мер поддержки экономики и россиян" /></p> <p>

Российские власти проработали новый пакет мер по поддержке россиян и экономики. Об этом президент страны Владимир Путин сказал на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации с коронавирусом в РФ в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению Путина, государству пора переходить к восстановлению деловой жизни. В связи с этим было принято решение о новом пакете мер, который также был проработан на уровне правительства.

«Вынужденное ограничение работы в марте — мае негативно сказалось на многих секторах экономики. Все мы заинтересованы, чтобы экономика возвращалась в привычный и нормальный ритм », — добавил Путин.

Политик отметил, что меры нового пакета будут анонсированы позднее.

В России выявлено более 221 тыс. заразившихся коронавирусом, выздоровели — свыше 39 тыс. пациентов, умерли — 2 009.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин заявил, что страна подошла к этапу смягчения режима ограничений

— В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет

— Путин: семьи с детьми от 3 до 16 лет получат разовые выплаты

Источник