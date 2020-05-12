В Турции мэрии установили скамейки с учетом «социальной дистанции»

В одной из мэрий в провинции Мерсин придумали выход из сложившейся пандемической ситуации при установке городских скамеек.

Об этом пишет телеграм-канал «Повестка дня Турции». В середине марта мэрии всех городов Турции демонтировали скамейки в людных местах так как они давали повод нарушать «социальную дистанцию». Мэрия Йенишехир в провинции Мерсин на прошлой неделе вернула скамейки.

И теперь они выглядят так: в таком виде: максимум на скамейке может уместиться два человека и только на «безопасном» расстоянии.