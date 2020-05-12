Главврач больницы имени Боткина в Москве заболел коронавирусом

Главный врач ГКБ им. С. П. Боткина Алексей Шабунин подтвердил, что у него обнаружен коронавирус нового типа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу московского департамента здравоохранения.

По его словам, он самоизолировался в кабинете и продолжает работать, дистанционно общаясь с коллегами.

«Больница полностью выполняет возложенные на нее задачи по оказанию экстренной медицинской помощи, а также помощи онкологическим, гематологическим и ковидным больным», — сказал Шабунин.

Ранее сообщалось, что в Москве скончались еще 55 пациентов с коронавирусом, общее число погибших выросло до 1179.