Путин утвердил новые выплаты для семей с детьми

Семьи с детьми до трех лет, которым положены выплаты по 5000 ежемесячно на каждого ребенка, теперь не только имеющие право на материнский капитал. Каждой семье, имеющей детей до 3 лет, будут выплачиваться эти деньги.

Выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми: когда начнутся и как оформить

Также Президент подчеркнул важность помощи другим детям. Теперь каждой семье, имеющей детей от 3 до 16 лет, выплатят единовременное пособие в 10000 рублей — заявление на выплату можно подавать через портал госуслуг уже сегодня.

Предусмотрел президент и надбавки для соцработников и педагогов: по 25 тысяч рублей, а при работе с заражёнными — 35 тысяч рублей. Врачи получат за две недели по 40 тысяч рублей , при работе с коронавирусом — 60 тысяч рублей.

Коснулся Путин и самозанятых, велев вернуть тем уплаченные в 2019 году налоги в полном объеме. А сохранившим штат предприятиям будет выплачен кредит на зарплату, который спишется полностью в конце года при выполнении всех условий.

Обратившись ко всем гражданам, Президент заявил, что постепенный выход из самоизоляции начинается уже с завтрашнего дня, однако стоит с пониманием отнестись к действиям властей в регионах. «Мы выбрали путь сбережения жизни и здоровья людей и многого добились. От каждого из нас зависит, чтобы все больше регионов возвращались к нормальной жизни».

Реакция россиян не заставила себя ждать

Большинство интернет-пользователей возмутились возрастными рамками. Они не понимают, почему 16-летние и 17-летние подростки не могут рассчитывать на помощь государства. При этом некоторые выразили своё возмущение из-за суммы. По их словам, 3000 рублей не помогут прожить целой семье.

Кроме того, многие россияне отметили, что пик заболеваемости ещё не пройден, поэтому в дальнейшем можно ожидать различных вариантов развития событий.