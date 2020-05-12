Столичные власти отказались отменять карантин

Несмотря на то, что президент России Владимир Путин объявил о начале возвращения к нормальной жизни в стране и отмене обязательных «выходных дней с сохранением заработной платы» для большинства россиян, в Москве большинство ограничений продолжит действовать и даже добавится новых.

В Москве продлили карантин: до какого числа

Буквально накануне, 11 мая, Путин во время совещания с Правительством РФ сделал обращение к нации, в котором анонсировал смягчение ранее введенных мер противодействия эпидемии COVID-19. Тем не менее, он отметил, что главы регионов должны сами принимать решения в соответствии с актуальной местной ситуацией. Поэтому московские власти пояснили, как изменятся правила работы, перемещения по городу и поведения в транспорте для жителей столицы.

В первую очередь к работе возвращаются отрасли экономики, в которых не происходит обслуживание частных клиентов — промышленность и стройки. Режим самоизоляции продлевается до конца мая, а большинство розничных организаций, предприятий сферы услуг, учреждений культуры и мест отдыха останутся закрыты. Также до 31 числа не будет работать каршеринг и образовательные учреждения.

Кроме того, в транспорте (как общественном, так и в такси), в магазинах и аптеках, на работе и в любых местах общественного пользования люди обязаны носить средства индивидуальной защиты — маски и перчатки. За их отсутствие могут не пустить в предприятия розничной торговли, метро и автобусы, а также оштрафовать.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин уже высказывался о намерении ужесточить правила передвижения москвичей по городу. В частности, пропускной режим сохраниться до 31 мая — для любых поездок дальше ближайшего магазина, аптеки или медицинского учреждения гражданам необходимо оформлять QR-код. Причем это можно сделать теперь только через интернет или по звонку в колл-центр, возможность просто отправить СМС со специальным запросом отменили с 12 числа.

Как складывается ситуация с коронавирусом в Москве

В Москве снизились показатели госпитализации больных с коронавирусом, об этом сообщил мэр Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным. 11 мая в режиме видеоконференции обсуждались вопросы снятия ограничений и меры по борьбе с пандемией.

По словам Собянина, увеличение втрое объёмов тестирований граждан позволило обеспечить раннюю выявляемость носителей болезни. «В результате количество госпитализаций в Москве уже третью неделю остается стабильным и даже снижается», — констатировал Собянин.

Ранее сообщалось о том, что Собянин назвал реальное число заболевших в Москве. «По скрининговым исследованиям, их в районе 2-2,5% от всего населения Москвы, в пересчете на цифры — это около 300 тысяч», — заявил он в эфире одного из федеральных телеканалов.