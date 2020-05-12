В Санкт-Петербурге приняли решение о продлении карантина

Повышенный интерес граждан России к теме о продлении ограничительных мер из-за коронавируса легко объяснить: на протяжении почти полутора месяцев они вынуждены в большинстве своем находиться дома в сложных финансовых условиях.

До какого числа продлили карантин в Санкт-Петербурге

Продление режима самоизоляции в Санкт-Петербурге до 31 мая 2020 года уже официально объявили городские власти. До июня продлеваются все ограничения и запреты, которые ввели из-за режима повышенной готовности. Как объясняют власти, на такие меры пришлось пойти из-за ухудшения обстановки по числу заболевших коронавирусом в городе.

Как уточнила пресс-служба администрации губернатора Петербурга: «В соответствии с предписанием главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 . В соответствии с документом все ранее введенные запреты и ограничения сохраняются по 31 мая».

Отмечается, что данный шаг стал следствием ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Петербурга. В частности, продолжается рост количества инфицированных COVID-19. Одной из причин ухудшения ситуации петербургские власти называют низкий уровень самоизоляции в городе, который в последние дни упал до 2,1.

Кроме ранее действовавших требований, появляются и новые. Так, с 12 по 31 мая всех петербуржцев обязали появляться в общественных местах, включая магазины, транспорт и даже такси только в средствах индивидуальной защиты. В тексте самого постановления не уточняется, о каких именно СИЗах идет речь. Однако на сайте Смольного разъясняют, что речь о средствах защиты органов дыхания и рук, то есть масках и перчатках, а общественные места включают в себя и просто улицы. Для защиты органов дыхания могут использоваться «гигиенические, в том числе медицинские, маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия». По поводу перчаток уточнений нет. Напомним, до 12 мая использование масок и перчаток было лишь рекомендательной мерой.