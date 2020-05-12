Появились свежие данные о состоянии здоровья Мишустина

Премьер-министр России Михаил Мишустин идет на поправку. О состоянии главы правительства рассказал его пресс-секретарь Борис Беляков. Он пояснил, что за последние дни самочувствие политика в значительной степени улучшилось.

Как себя чувствует Мишустин сегодня, 12.05.2020

«Михаил Владимирович продолжает проходить плановое лечение в одном из государственных медицинских учреждений. Врачи отмечают положительную динамику состояния его здоровья», — поведал Беляков.

При этом премьер-министр продолжает удаленную работу — проводит совещания с коллегами и находится на постоянной связи с президентом. 11 мая участие Михаила Мишустина в совещании под председательством Владимира Путина не планировалось.

«Меры, подготовленные правительством для поддержки экономики и граждан, в том числе этапность постепенного выхода из режима ограничений, введённых из-за коронавируса, были согласованы с председателем правительства», — отметил пресс-секретарь.

Напомним, премьер России сообщил о заражении коронавирусом 30 апреля в ходе видеоконференции с президентом Владимиром Путиным. Мишустин сказал, что будет соблюдать режим самоизоляции. Исполняющим обязанности председателя правительства назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.