В Новосибирске продлили режим самоизоляции

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников продлил режим самоизоляции в Новосибирске — он будет действовать на весь режим повышенной готовности. Подобные ограничительные меры сегодня действуют в ряде других российских регионов.

До какого числа продлен карантин в Новосибирске

Режим всеобщей самоизоляции продлён в Новосибирской области после 11 мая. Об этом в понедельник сообщил новосибирский губернатор Андрей Травников. Он будет действовать до 31 мая — это весь период объявленного режима повышенной готовности.

Вместе с этим Травников заявил о переходе на первый этап ослабления ограничений. Новосибирцы смогут заниматься спортом на уличных площадках. Также горожанам разрешили выходить на прогулки без посещения общественных мест, добавил Травников.

Глава региона напомнил, что масочный режим продолжает действовать — ношение масок обязательно при посещении магазинов и общественного транспорта. Он также добавил, что считает госпитализацию бессимптомных больных оправданной: «Есть масса примеров, когда у человека, у которого нет симптомов, очень быстро развивается заболевание».

В настоящее время коэффициент заболеваемости на 100 тысяч жителей НСО — около 42, а смертность — 1,28%. Коечный фонд области пока используется на 38%. Травников прокомментировал: «62% коек свободно, но я пожелаю каждому новосибирцу не оказаться на этих свободных койках». Пустые, по его словам, сейчас используют для лечения пациентов с другими заболеваниями — например, для диагностики пневмонии и ОРВИ.

В конце брифинга губернатор заявил: «К сожалению, нам с этой новой инфекцией жить достаточно долго. Даже если в мае мы выйдем на плато, то потом еще несколько месяцев придется выходить, а там осенью возможна новая волна. Нам придется привыкать жить и работать в этих условиях».