Российские школы не сумели выйти на дистанцию

В России всего 15% школ готовы к дистанционному обучению

Около 85% российских школ технически не готовы к проведению всех уроков в дистанционном формате, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко. Также, по его словам, у 700 тыс. российских школьников нет компьютера или гаджета для того, чтобы учиться дистанционно.

Напомним, что с конца марта в связи с пандемией коронавируса COVID-19 в стране школьники переведены на дистанционное обучение.

«У нас на сегодня с точки зрения технической готовности образовательных учреждений всего 15% школ в полной мере готовы к тому, чтобы полный комплекс уроков вести дистанционно»,— сказал замминистра в эфире радио «Комсомольская правда».

Многие учителя жалуются на сложности при ведении уроков и проверке работ дистанционно. Например свою плачевную ситуацию с интернетом описала учитель математики Октябрьской средней школы №1 в в Новопетровке Пермского края Маргарита Хабибрахманова. Женщине приходится принимать по 100 работ в день, медленная загрузка отнимает огромное количество времени. У школы большие проблемы из-за низкого уровня приема сигнала, а детям вовсе приходится лазать на вышку сотовой связи, чтобы отправить сделанное задание. Причем школьником еще и влетело за это.

Одно утешение ученикам и педагогам, что мучаться осталось скорее всего несколько майских дней, летом учебный год не возобновится, а учеба начнется уже только осень..

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 начинать учебный год раньше 1 сентября не планируется, рассказал в том же интервью «КП» замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

«Очень не хотелось бы <…> Все-таки летний отдых мы должны будем организовать в июле и в августе, поэтому хотелось бы, чтобы учебный год начинался 1 сентября»,— сказал он.

Глушко добавил, что новый учебный год в школах планируется начать в формате очного, а не дистанционного обучения. «Важно сказать, что живое общение с учителем, живое общение с другими учениками невозможно заменить ничем и никогда <…> Классический урок, на который приходит ученик в школу, приходит к учителю, будет продолжаться с 1 сентября»,— сказал он.

Замминистра сообщил, что основной государственный экзамен (ОГЭ) для учеников 9-х классов будет отменен в случае ухудшения в стране ситуации с коронавирусом. Пока по плану экзамен должен пройти в период с 8 июня по 31 июля.

«Мы рассматриваем различные сценарии развития эпидемиологической ситуации и готовы к тому, что ОГЭ может быть отменено, но это может случиться только при очень неблагоприятном развитии ситуации»,— сказал замглавы ведомства. Ранее в ведомстве заявляли, что отмена ОГЭ и перенос ЕГЭ рассматриваются, но решение еще не принято.

По словам Глушко, решение о переносе Единого государственного экзамена (ЕГЭ) пока не принято. «Пока дата ЕГЭ обозначена — 8 июня. Эта дата будет зависеть только от эпидемиологической ситуации»,— добавил он.