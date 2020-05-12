Путин объяснил, как будет отменяться карантин

В очередном обращении к гражданам Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней. С 12 мая в стране начнут постепенно снимать ограничения, заработают предприятия в сфере энергетики, связи, строительства, сельского хозяйство, добычи полезных ископаемых.Путин отменил карантин после 12 мая“С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается, — заявил президент. — Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная”.По словам президента, ограничительные меры останутся в силе для людей старше 65 лет.Также Путин сказал, что полномочия глав субъектов по выработке мер по ограничениями продлеваются. Напомним, что ещё до выступления президента многие субъекты продлили режим самоизоляции до 31 марта. В том числе Москва и Московская область.

В каких регионах отменен карантин11 регионов России могут начать поэтапное ослабление ограничительных мер из-за распространения коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Более конкретные данные она не предоставила.Самым первым показателем, который необходим для начала снятия ограничений, должен стать коэффициент распространения инфекции. Он должен быть равный 1 или меньше. На втором этапе — не превышать 0,8. Голикова уверена, что сегодня уже 11 регионов могут выйти «не только на первый, но и на второй этап снижения ограничительных мер». В 22 субъектах России также могли бы начать выходить из режима ограничения, если бы соблюдались еще два критерия. Речь идет о 50% свободного коечного фонда и охват тестированием не менее 70 на 100 тыс. населения. Вице-премьер подчеркнула, что ослабление ограничительных мер должно проводиться постепенно, не забывая, что инфекция может вернуться. На 11 мая средний коэффициент распространения коронавируса в России равен 1. Но сильно варьируется от региона к региону.