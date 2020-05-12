ИМ НЕ ДАЮТ СЛОВА НА ТВ — крамольные факты о коронавирусной истерии от учёных и медиков

Сейчас очень много людей начинают задавать вопросы, вся эта нынешняя ситуация с Короной вызывает сильные сомнения или подозрения. И даже у медиков и учёных из-за этого вируса возникают разногласия.

Правда, альтернативная точка зрения редко прорывается на центральные каналы, причём это характерно как для России, так и для всего мира. А что, если крамольную информацию будет давать не главный конспирологический канал на ютубе, какая-то Крамола, а самые передовые учёные и медики со всех стран? Давайте посмотрим, что они скажут по поводу всего этого. Но перед этим проверьте, что настроены уведомления, так как многие жалуются, что они “слетают”.Отлично.

Ну а теперь, если ваш разум имеет достаточно смелости, давайте послушаем ведущих учёных и экспертов, которые со своими крамольными взглядами совсем не вписываются в так называемую “новую норму”, о которой твердят со всех экранов.

Доктор Евгений Комаровский — https://youtu.be/uYiINUMSGh8 Учёный-историк Андрей Фурсов — https://youtu.be/Z3SiQWBeQ40 Профессор Владимир Никифоров — https://youtu.be/fIrdig0rzEY Вирусолог Хендрик Штрек — https://youtu.be/ugW3Nt40pw4 Доктор Шива — https://youtu.be/lOX94yA87TE Варбурги и блокчейн — https://youtu.be/-Uu6Hdqv8eg

Ну и для того, чтобы пазл сложился более полно, давайте последовательно посмотрим на эти факты, прежде чем послушать следующего учёного. Итак, вот то, что каждый из вас может проверить лично, так как это открытые данные, с ссылками и новостными заметками. Ну а выводы каждый сделает сам.

Первое.

Тридцатисемилетний учёный Бинг Лю был обнаружен застреленным в собственном доме к северу от американского Питтсбурга. В китайского учёного стреляли два раза: в голову и шею. Сейчас вы видите официальную публикацию NBC news. Преступление было раскрыто уже через час. Полиция обнаружила тело предполагаемого убийцы. Он застрелился в своём автомобиле, припаркованном менее чем в километре от дома учёного. Известно, что в последнее время Лю работал над расшифровкой клеточных механизмов, лежащих в основе COVID-19. Он был руководителем отдела вычислительной и системной биологии и, по его же собственным словам, был готов сделать важное открытие относительно этого вируса. Однако этим планам не суждено было сбыться. Что же он хотел поведать миру, что его так быстро упаковали?

Второе.

Компания Microsoft двадцать шестого марта две тысячи двадцатого года получила патент за номером, очень символичный номер – № WO/2020/060606. Он называется, этот патент, «Криптовалютная система, использующая данные о физической активности организма» — это официальное название. В чём суть идеи? Возьмём цитаты из официального описания данного патента: «Деятельность человеческого организма, связанная с поставленной перед пользователем задачей, может быть использована в процессе майнинга криптовалюты. Если данные о вашей активности удовлетворяют условиям, то система наградит криптовалютой пользователя. Вознаграждается только деятельность человеческого организма, связанная с поставленной перед пользователем задачей».

Третье.

ГОСДУМА уже одобрила Закон, он называется так «Об экспериментальном правовом режиме для внедрения технологий искусственного интеллекта в городе Москве». Вот что это будет? На самом деле, в реальности никто не знает. Даже авторы этого закона.

Четвёртое

Госдума утвердила во втором чтении закон о едином государственном реестре всех граждан России. Мишустин уже реализовал единый реестр всех налогоплательщиков, теперь это реестр вообще всех граждан. То есть на каждого гражданина нашей страны у государства будет полное досье. При этом, Фсб уже предупреждает о риске утечек из создающейся единой базы персональных данных. Никогда такого не было — и вот опять!

Пятое

Apple и Google объявили о совместной программе, это абсолютно официальная информация, которая висит на сайте Apple. Объявили о том, что они объединяют свои усилия с целью создать систему отслеживания всех контактов каждого конкретного человека. То есть, телефон с которым вы ходите, будет по блютузу связываться со всеми остальными телефонами, с которыми он находится рядом, и определять, строить так называемый «граф», как в математике, граф ваших всех контактов. Ну, естественно это делается для нашей безопасности. Чтобы отслеживать, кто контактировал с зараженными людьми. Всё добровольно и анонимно, конечно, куда же без анонимности-то у нас в 21 веке.