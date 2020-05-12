Во Франции жители штурмом взяли небольшой город из-за дешевых сигарет и алкоголя

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Политолог Алексей Чеснаков в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал новое обращение президента РФ Владимира Путина.
«Новые меры носят системный характер и нацелены на поддержку...
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Carlos Barria/Reuters
Бывший президент США Барак Обама назвал действия нынешнего главы государства Дональда Трампа для борьбы с пандемией коронавируса нового...
За последние сутки в Татарстане обнаружили 85 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при правительстве РФ по борьбе с COVID-19. Таким образом, общее число...