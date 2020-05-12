Еще один российский регион заявил о выходе на плато по коронавирусу

Владимир Васильев Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Дагестан вышел на плато по коронавирусу, заявил глава республики Владимир Васильев в эфире телеканала «Россия 24».

При этом, по его словам, ситуация в регионе сложная, поскольку наблюдается рост заболевания внебольничной пневмонией. «Мы во многом повторяем, понятно, что масштабы не те, Москву, куда тоже приехали много людей из-за ее пределов — такое же произошло в Дагестане», — сказал Васильев.

Глава региона также отметил, что Дагестан добился улучшения показателей по самоизоляции и выразил благодарность местным жителям.

29 апреля губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что Московская область вышла на плато по числу случаев заражения коронавирусом. «На плато мы вышли, наверное, это плато. По поводу роста [числа заражений] — это 5-7 процентов. Я думаю, что мы будем на нем какое-то время стоять, потом снижение продолжится», — сказал глава региона.

За последние сутки в России выявлено 11 656 случаев заражения коронавирусом. Всего в мире заражены 4,1 миллиона человек. Прирост заразившихся за сутки составил 78,1 тысячи человек.