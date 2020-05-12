Ольга Бузова обнародовала эротическую фотографию

Российская певица и ведущая Ольга Бузова порадовала многих своих подписчиков эротической фотографией в боди. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте. В микроблоге известная телеведущая Ольга Бузова показала многочисленным фанатам собственные бедра, и большая часть фолловеров обрадовались увиденной фотографии. По их мнению, у Ольги Бузовой отличная фигура, и она очень похожа на голливудскую актрису.

Как передает «Инфореактор», нашлись критики у очередного поста российской знаменитости. Хейтеры считают, что на ногах ведущей скандального проекта «Дом-2» появились жировые складки, а другие решили пристыдить возлюбленного звезды Давида Манукяна. Блогер, уверены подписчики, не должен разрешать своей любимой выставлять на показ изображения откровенного характера.