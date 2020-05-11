«Правительство Турции стремится монополизировать благотворительность»

Однако стремительные усилия правительства по блокированию кампаний по сбору средств не ослабевают. Решение о запрете местным органам власти помогать своим избирателям может обернуться негативными последствиями и дорого обойтись правящей Партии справедливости и развития (ПСР) на будущих выборах.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган имел репутацию человека, который взаимодействовал и был близок с бедными жителями окраин. В виду этого на протяжении десятилетий он полагался на их голоса.

Таким образом он выиграл как муниципальные выборы в Стамбуле в 1994 году, так и всеобщие выборы в 2002 году благодаря их поддержке. Его метод был заимствован из движения «Братья-мусульмане» в Египте, которое сосредоточилось на помощи нищим жителям пригородов.

Основываясь на своём опыте мэра Стамбула, он сделал всё возможное, чтобы повысить компетентность других градоначальников. Но после того, как правящая ПСР укрепила свои позиции на политической арене, она отвернулась от бедных людей. Вместо этого она сосредоточилась на богатых подрядчиках, которые могли бы помочь ещё сильнее укорениться партии у власти.

Вместе с тем эта политика не принесла ожидаемых результатов, и партия понесла тяжёлые потери на последних муниципальных выборах в марте 2019 года. Эрдоган часто говорил, что «проигрыш выборов в Стамбуле означает потерю всей Турции». На прошлогодних выборах ПСР проиграла муниципальные выборы не только в Стамбуле, но и почти во всех крупных мегаполисах страны. И турецкому лидеру всё ещё трудно справится с этой неудачей.

Меж тем ПСР могла бы использовать пандемию COVID-19 для восстановления своего старого имиджа, но она предпочла сделать обратное, заблокировав кампании по сбору средств, которые были инициированы оппозиционными муниципалитетами.

При этом муниципалитеты по определению ближе к народу, чем центральное правительство — они находятся в непосредственном контакте с жителями города. Поэтому они лучше знают, кому и что нужно.

Однако кампании, начатые многими муниципалитетами, встревожили ПСР. Поэтому правительство приняло решение о запрете сбора ими финансовой помощи во время пандемии без специального разрешения.

В дополнение к препятствиям, введённым на прошлой неделе в Стамбуле и Эскишехире, правительство также заблокировало кампании в других провинциях.

Кроме того, Эрдоган резко раскритиковал госпиталь, который муниципалитет Аданы создал для пациентов COVID-19, заявив, что это прерогатива правительства, а не муниципалитетов.

Также и в Мерсине правительство запретило местному правительству раздавать бесплатный хлеб бедным. А в Измите один из врачей направил послание с выражением благодарности оппозиционному муниципалитету за предоставление медицинским работникам защитных масок. Правительство немедленно приняло меры, чтобы начать судебное расследование в отношении этого врача.

Муниципалитет Чанкая в Анкаре проявил большую изобретательность, уклонившись от правительственного запрета. В Турции существует широко распространённая практика, как в бедных кварталах больших городов, так и в сельской местности, когда бакалейщики записывают счета своих клиентов и рассчитываются позже, когда они могут получить наличные деньги. Там также пригласили богатых жителей района посетить бакалейные лавки и оплатить долги малоимущих людей. Неправительственные телеканалы транслировали кадры, на которых бедняки выражают благодарность тем, кто оплатил их долги, и муниципалитету, который организовал эту кампанию.

В свою очередь правительство утверждает, что такие кампании должны быть организованы централизованно и что муниципалитеты должны вносить в них свой вклад только для того, чтобы заслуга принадлежала правящей партии.

Крайне маловероятно, что бедный сегмент турецкого народа отнесётся к этой политике благосклонно. Поэтому создаётся впечатление, что правительство стреляет себе в ногу.

Яшар Якыш