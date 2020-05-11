В России снизилось количество болеющих коронавирусом военнослужащих

К 11 мая коронавирусная инфекция выявлена у 1689 военнослужащих, говорится в ежедневном бюллетене минобороны России. 10 мая ведомство сообщало о 1723 служащих с коронавирусом.

Среди болеющих COVID-19 674 военных изолированы дома, еще 622 человека находятся в изоляторах по месту службы. 373 пациента получают лечение в ведомственных госпиталях, 20 — в гражданских клиниках.

Из них в госпиталях минобороны России проходят лечение 373 человек, в изоляторах по месту службы — 622 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения — 20 человек, изолированы на дому — 674 человек.

В ведомстве отмечают, что большинство военнослужащих переносят инфекцию без симптомов. Три человека находятся в тяжелом состоянии, 13 — в состоянии средней тяжести. 411 военных выздоровели.