Названы сроки введения в эксплуатацию моста через Амур в Китай

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Валерий Мельников/РИА «Новости»
Первый автомобильный мост между Россией и КНР, построенный через реку Амур у городов Благовещенск и Хэйхэ, введут в эксплуатацию после снятия введенных из-за пандемии коронавируса ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития России.
В ведомстве рассказали, что Минстрой выдал разрешение на ввод в эксплуатацию моста.
При этом, если бы не пандемия и закрытые государственных границ, то мостовой переход начал бы работать после выдачи разрешения, отметили в ведомстве. Однако из-за ситуации с пандемией фактический ввод моста в эксплуатацию будет осуществлен только после снятия всех ограничений.
Строительство первого трансграничного моста в районе Благовещенска в Амурской области велось с 2016 года и было завершено в декабре 2019 года. Деньги выделили китайские партнеры — 18,8 млрд руб.
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