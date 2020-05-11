Стало известно, как чувствует себя заболевший коронавирусом Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин, который 30 апреля сообщил о выявленном у него коронавирусе, проходит плановое лечение в государственной больнице и идет на поправку, сообщает ТАСС.

Михаил Мишустин.

government.ru

Об этом журналистам рассказал его пресс-секретарь Борис Беляков.

«Михаил Владимирович продолжает проходить плановое лечение в одном из государственных медицинских учреждений. Врачи отмечают положительную динамику в состоянии его здоровья», — сказал он.

Беляков также подчеркнул, что премьер-министр продолжает работать в удаленном режиме: проводит видеосовещания с коллегами, находится на постоянной связи с главой государства.

Пресс-секретарь отметил, что все меры для поддержки экономики и граждан, в том числе этапы выхода из режима самоизоляции, были согласованы с председателем правительства.

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