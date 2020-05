Пальмовое масло производят из нефти

Все кто хотел и кто мог — уже давно высказались на эту тему, но я в этом не участвовал, поскольку был занят изучением и освещением иных проблем нашего общества. Однако, понятие «поздно» на такие деяния врагов рода человеческого не распространяется, так как преступления такого плана относятся к особо тяжким (это геноцид!), и они не имеют срока давности! Поэтому, друзья, приготовьтесь, сейчас я буду жечь ваши сердца «глаголом правды»!

Известный журналист и телеведущий Аркадий Мамонтов некоторое время назад выпустил ряд телепередач про опасное пальмовое масло, которым мировые производители продуктов питания уже второй десяток лет подряд травят народы планеты (и россиян в числе первых!), добавляя его куда только возможно, даже в детское питание.

Журналист А.Мамонтов с бутылкой красного пальмового масла.

Комментарий к этому кадру из фильма: Аркадий Мамонтов говорит:

«Это бутылка натурального красного пальмового масла, и стоит оно 1800 рублей за литр…»

Посмотреть фильм А.Мамонтова можно по этой ссылке: https://youtu.be/EUBzSfLtp2s

Как видим, стоимость 1 литра натурального пальмового масла как минимум в десять раз выше стоимости литра подсолнечного масла! Позже я наглядно и популярно объясню, почему так.

А пока вот вам справка из англоязычной Википедии (в русскоязычной эта информация напрочь отсутствует), которая объясняет, как наряду с дорогим пальмовым маслом, богатым различными витаминами, может существовать и очень дешёвое пальмовое масло, калечащее сердечно-сосудистую систему человека:

«Palm oil is an edible vegetable oil derived from the mesocarp (reddish pulp) of the fruit of the oil palms, primarily the African oil palm Elaeis guineensis, and to a lesser extent from the American oil palm Elaeis oleifera and the maripa palm Attalea maripa.The use of palm oil in food products has attracted the concern of environmental activist groups; the high oil yield of the trees has encouraged wider cultivation, leading to the clearing of forests in parts of Indonesia to make space for oil-palm monoculture. This has resulted in significant acreage losses of the natural habitat of the three surviving species of orangutan. One species in particular, the Sumatran orangutan, has been listed as critically endangered.

Synthetic palm oil also exists and can be made from carbon-containing waste (i.e. food waste, glycerol) by means of yeast…».

Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Palm_oil

Перевод:

«Пальмовое масло — съедобное растительное масло, полученное из мезокарпа (красноватой пульпы) плодов масличных пальм, в первую очередь африканского масла пальмы Elaeis guinensis, и в меньшей степени из американского масла пальмы Elaeis oleifera и мариепы пальмы Attalea maripa.

Использование пальмового масла в пищевых продуктах вызвало беспокойство групп экологических активистов. Высокая урожайность деревьев стимулировала более широкое культивирование, что привело к расчистке лесов в некоторых районах Индонезии для создания пространства для монокультуры масла и пальмы. Один вид, в частности суматранский орангутан, был включен в список находящихся под критической угрозой исчезновения.

Синтетическое пальмовое масло также существует и может быть получено из углеродсодержащих отходов (т.е. пищевых отходов, глицерина) с помощью дрожжей».

Если натуральное пальмовое масло действительно производят из плодов пальм, и это масло отнюдь не дешёвое, то синтетическое palm oil стоит чуть дороже воды, так как является побочным продуктом нефтепереработки.

Сразу же объясню, что такое глицерин как вещество, из которого в основном и делают канцерогенную синтетику — так называемое «пальмовое масло».

«Глицерин (от греч. γλυκερός — сладкий) — органическое соединение, простейший представитель трёхатомных спиртов с формулой C3H5(OH)3. Представляет собой вязкую прозрачную жидкость со сладким вкусом. Нетоксичен, в отличие например от простейших двухатомных спиртов. Синонимы: глицерóл, пропантриол-1,2,3. Большинство синтетических методов получения глицерина основано на использовании пропилена в качестве исходного продукта. Хлорированием пропилена при 450—500 °С получают аллилхлорид, при присоединении к последнему хлорноватистой кислоты образуются хлоргидрины, например, CH2ClCHOHCH2Cl, которые при омылении щёлочью превращаются в глицерин…»

А что из себя представляет пропилен как исходный продукт для получения глицерина?

Пожалуйста, вот в качестве ответа на этот вопрос ещё одна справочка:

«Пропилен (пропен, метилэтилен) СН2=СН-СН3 — органическое вещество, ненасыщенный углеводород из класса алкенов. При нормальных условиях — бесцветный газ со слабым неприятным запахом. Является побочным продуктом нефтепереработки…»

«Для получения пропилена основным процессом является жидкостный каталитический крекинг (англ. fluid catalytic cracking), в котором катализатор используется в виде кипящего слоя. В ходе этого процесса тяжёлый газойль превращается в бензин и лёгкий газойль. При этом пропилен получается в количестве 3 %, однако его долю можно повысить до 20 % путём модификации катализатора…»

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Пропилен

И ещё одна справочка:

«Крекинг (англ. cracking, расщепление) — высокотемпературная переработка нефти и её фракций с целью получения, как правило, продуктов меньшей молекулярной массы — моторного топлива, смазочных масел и т.п…»

Вот так выглядит нефтеперегонный завод, на котором получают в числе прочего пропилен.

И вот уже из пропилена на том же нефтеперерабатывающем заводе делается сначала глицерин, а из глицерина с помощью дрожжей делается синтетическое так называемое «пальмовое масло». Вот оно и стоит сущие копейки, ввиду того, что его делают из отходов нефтеперегонки!Теперь смотрите, почему себестоимость натурального пальмового масла в десять раз выше себестоимости привычного нам подсолнечного масла.

Посев подсолнечника, сбор урожая и его переработка — это всё высокотехнологичный процесс.

Подсолнечник можно относительно легко посеять и потом также можно относительно легко собрать его урожай с помощью комбайнов:

Созревшие семена подсолнуха также довольно легко с помощью механизации отделяются от всего остального и в конце-концов из них выдавливается с помощью мощных прессов растительное масло.

А теперь посмотрите, из чего добывается натуральное пальмовое масло!

Вот перед вами на фото плантация масличной пальмы:

Так вручную происходит сбор урожая. Пальма плодоносит круглый год, поэтому плоды надо снимать с неё, не повреждая саму пальму.

Как видите, это вам не комбайном урожай подсолнуха собирать! Оттого и стоит литр натурального пальмового масла как хороший коньяк — под 2 тысячи рублей за литр!

И ещё вот вам информация к размышлению:

«На каждый гектар масличной пальмы, которую собирают круглый год, годовое производство составляет в среднем 20 тонн плодов, дающих 4000 кг пальмового масла, и 750 кг зёрен семян, дающих 500 кг высококачественного пальмоядрового масла, а также 600 кг коры…» Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Palm_oil

То есть, урожайность с гектара масличной пальмы составляет 4,5 тонны в год. Так ведь и у подсолнечника, который собирают только один раз в год, в конце лета, урожайность с гектара ненамного ниже!

Информация от 16.10.2019:Урожай подсолнечника в Краснодарском крае вырос на 25%

«Предприятия Краснодарского края собрали более 1,8 млн тонн подсолнечника с площади 439,3 тыс. га. Это на 25% (218 тыс. тонн) больше, чем в прошлом году. Как уточняют в краевом министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, наибольшие объёмы подсолнечника собрали аграрии Новопокровского, Каневского и Кущевского районов.

Кроме того, сообщается, что урожайность подсолнечника выросла на 3,9 ц/га. Она составила 24,6 ц/га (т.е. 2,46 тонны с гектара). В министерстве связывают это с тем, что в 2018 году урожай был ниже обычных показателей из-за неблагоприятных погодных условий.»

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4126775

Далее следите за руками (языком!) мошенников! Я буду цитировать русскоязычную Википедию, в которой нет ни слова о производстве синтетического «пальмового масла»:

«Пальмовое масло — растительное масло, получаемое из мясистой части плодов масличной пальмы (Elaeis guineensis). Масло из семян этой пальмы называется пальмоядровым маслом. Один из древнейших продуктов питания человечества, известный ещё в Древнем Египте. Сырое (красное) пальмовое масло превосходит подсолнечное масло по витамину E как по количеству, так и по числу групп токотриенолов. (Это которое, как сказал Андрей Мамонтов, стоит по 1800 рублей за литр! Комментарий — А.Б.). Пальмовое масло широко используется для изготовления продуктов питания; так, крупнейший в мире производитель продуктов питания компания Nestlé закупает 420 тыс. тонн пальмового масла в год. Кроме продуктов питания, пальмовое масло используется для производства биотоплива, косметики, шампуней и других продуктов.

С 2016 года мировые объёмы производства пальмового масла превысили объёмы производства иных растительных масел, в том числе соевого, рапсового и подсолнечного.

Крупнейшие производители пальмового масла — Индонезия и Малайзия. Мировое производство пальмового масла в 2005 году — около 47 млн тонн. С 2016 года пальмовое масло превзошло производство соевого масла, рапсового масла и заняло первое место среди производства растительных масел, опережая в 2,5 раза производство и подсолнечного масла. По состоянию на 2019 год в мире производится более 73 миллионов тонн пальмового масла…»

Хочется спросить, и все эти 73 миллиона тонн palm oil добывают вот таким ручным способом? А ведь по-другому никак! Пальму-кормилицу нельзя повреждать! Она ведь должна плодоносить круглый год!

Если добытое именно таким путём пальмовое масло стоит на рынке по 1800 рублей за литр, а то и дороже, то откуда же на том же продовольственном рынке берутся миллионы тонн якобы очищенного пальмового масла, которое продаётся по бросовым ценам?!

Как может при капитализме переработанный на заводе товар становится в десятки раз дешевле сырья?!

Ниже представлен схематический процесс производства сырого и рафинированного пальмового масла (рисунок из русскоязычной Википедии):

Вот на этом технологическом этапе и происходит массовое надувательство народов мира!

Чтобы вы всё поняли, читатель, сейчас я процитирую одну скандальную статью за 2013 год, которая была опубликована в Российской Газете: https://rg.ru/2013/12/17/maslo.html

Автор этой статьи, журналист Сергей Волков, возмутился тогда тем фактом, что «некачественное пальмовое масло» транспортируют по территории России в цистернах из-под нефтепродуктов!

С.Волкову не хватило тогда смекалки догадаться, что собственно упомянутое им «некачественное пальмовое масло», перевозимое в цистернах из-под нефтепродуктов, и есть продукт нефтепереработки! И что на каждую тонну натурального пальмового масла, поступающего в нашу страну, приходится как минимум 100 тонн синтетического так называемого «пальмового масла», получаемого из глицерина, который в свою очередь получают из пропилена — побочного продукта, образующегося при крекинге сырой нефти.

А иначе откуда взяться той дикой дешевизне «пальмового масла», на которой сегодня помешаны все нечестные российские производители продуктов питания?!

С.Волков:

«Почему вообще на нашем продовольственном рынке появилось тропическое масло? Да вот именно потому, что это — рынок, а продукты, изготовленные с использованием пальмового масла, обходятся производителю вдвое дешевле. Кроме того в законе нет четкого разграничения между пищевым пальмовым маслом и техническим. Государство как будто само подталкивает недобросовестного предпринимателя к изготовлению фальсификата. И надо обладать недюжинной порядочностью, чтобы устоять перед таким соблазном…»

Мы с вами, читатель, уже знаем, что 1 литр натурального пальмового масла стоит в разы дороже нашего подсолнечного. Тогда, внимание вопрос: откуда же у наших отечественных производителей появилось стойкое убеждение, что «продукты питания, изготовленные с использованием пальмового масла, обходятся как минимум вдвое дешевле?»

Отвечаю: оттуда, что в нашей пищевой промышленности сплошь используется масляная синтетика, получаемая из нефти! А нефти в мире много.

Ещё раз перевод последнего абзаца: «Синтетическое пальмовое масло также существует и может быть получено из углеродсодержащих отходов с помощью дрожжей».

А теперь я приведу самое ценное из того, что написано про пальмовое масло в русскоязычной Википедии, в которой про синтетическое пальмовое масло нет ни слова, хотя в России оно применяется повсеместно! По этой причине, друзья, всё, что вы прочтёте ниже про «растительные масла» применительно конкретно к России надо читать — «синтетические масла».

Использование пальмового масла в молочной промышленности

«Растительные масла широко применяются для создания молокосодержащих продуктов. Такие продукты как маргарин и спред пользуются высоким спросом в странах Евросоюза.

Требования к данным продуктам сформированы европейской федерацией FEDIOL, которая представляет индустрию растительных масел и протеиновой муки в Европе.

Для спредов характерен хороший маслянистый вкус и способность легко намазываться на хлеб являются важнейшими атрибутами розничного маргарина и спредов для домашнего использования.

Согласно европейским нормам спредами называют продукты с содержанием жира не менее 10 %, но менее 90 %, которые остаются твердыми при температуре 20 ° C. Маргариновые /жировые пасты/ смеси и смешанные спреды представляют собой эмульсии вода-в-масле, полученные из растительных / животных жиров, с содержанием молочного жира не более 3 % для маргаринов / жировых паст. Для смесей и смешанных спредов молочный жир составляет от 10 % до 80 %.

Жир в маргарине и спредах может быть приготовлен из широкого спектра жировых комбинаций и может быть результатом нескольких процессов. Наиболее распространенные используемые препараты включают смеси гидрогенизированного жира (ов) и негидрогенизированных масел, смеси двух или более гидрогенизированных жиров, один гидрогенизированный жир или смесь жидких негидрогенизированных масел, переэтерифицированных полностью насыщенным жиром.

В России действует Федеральный закон ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (с изменениями на 20 декабря 2017 года) (редакция, действующая с 15 июля 2018 года). Согласно этому документу законодательно закреплено производство ряда молокосодержащих продуктов. В частности, «Сливочно-растительный спред» — молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира на эмульсионной жировой основе, в котором массовая доля общего жира составляет от 39 до 95 процентов и массовая доля молочного жира в жировой фазе — от 50 до 95 процентов;

«Сливочно-растительная топлёная смесь» — молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, в котором массовая доля общего жира составляет не менее 99 процентов и который произведен из сливочно-растительного спреда путем вытапливания жировой фазы или с использованием других технологических приемов;

Мороженое с растительным жиром — мороженое (молокосодержащий продукт), массовая доля растительного жира или его смеси с молочным жиром в котором составляет не более чем 12 процентов;

Согласно требованиям ТР ТС 033/2013 наименование молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира должно начинаться со слов «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира» (за исключением сливочно-растительного спреда, сливочно-растительной топленой смеси, мороженого с заменителем молочного жира). Информация о технологии производства молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира указывается в виде слов «произведенный (изготовленный) по технологии» с указанием понятия, установленного разделом II для соответствующего молочного продукта.

Таким образом, использование растительных масел (включая пальмовое) в производстве молокосодержащей продукции законодательно регламентировано как в Евросоюзе так и в Российской Федерации и является абсолютно законным с учётом соблюдения требований маркировки…».

Как видим, никаких ограничений по использованию натуральных растительных масел (включая пальмовое) ни в Евросоюзе, ни в России нет! Однако, натуральные растительные масла, включая пальмовое — это совершенно иная ценовая категория товаров, которые слишком дешёвыми не могут быть в силу целого ряда причин, часть которых я назвал в самом начале этой статьи.

В городе Хабаровск 1 литр натурального пальмового масла продаётся сейчас за 2500 рублей.

Хочется задать риторический вопрос: вот это пальмовое масло (как на фото), имеющее цену хорошего коньяка, используется в производстве дешёвой молокосодержащей продукции, которую сегодня покупают нищие россияне?

Естественно нет! Дешёвые продукты питания производят в России из дешёвого «пальмового масла» — синтетического, которое производится на химических заводах той же Индонезии как побочный продукт нефтепереработки, и которое является сегодня основной причиной роста у населения России сердечно-сосудистых заболеваний, а также рака.

Ну а как же тренд Анатолия Чубайса иначе выполнить? Он ведь ещё в 2011 году на очередном Международном экономическом форуме заявил, что в ближайшие 50-100 лет население Земли благополучно сократиться с 7 млрд до 2,5 млрд, а возможно даже до 1,5 млрд человек.

А что? Так и сократится население планеты, как говорится, благими намерениями разных чубайсов…

ВИДЕО-приложение: «Пальмовый Чернобыль»: