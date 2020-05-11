Правительство Алтайского края введет масочный режим после празднования Победы

7 мая глава региона Виктор Томенко провел заседание Оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Алтайском крае. По его итогам было принято решение в ближайшие дни ввести на территории региона масочный режим при посещении определенных мест. Информация об этом опубликована на сайте краевого кабмина.

Как уточнили власти, введении в Алтайском крае масочного режима произойдет после майских праздников. Решение принято по рекомендации санитарных властей на фоне ослабления ограничительных мероприятий (начало работы парикмахерских, ряда непродовольственных магазинов), увеличения количества жителей, вышедших на работу, и решения проблемы острого дефицита масок: согласно мониторингу Роспотребнадзора, их дефицит в торговле отмечен только в двух муниципальных образованиях региона. В правительстве края подготовят документ, в котором будет определен список мест с обязательным ношением масок. Отмечается, что у жителей края есть время, чтобы приобрести или пошить средства защиты, в том числе для многоразового использования.

Министр здравоохранения Дмитрий Попов в свою очередь проинформировал участников оперштаба об обеспеченности медработников ковидных госпиталей, станций «скорой помощи», диагностических учреждений средствами индивидуальной защиты. «На сегодня в запасе имеется более 20 тысяч комплектов изолирующих костюмов, которые распределены между медицинскими организациями. Помимо этого, за счет средств федерального бюджета мы заключили контракты на сумму более 88 млн рублей на приобретение 70 тысяч комплектов СИЗ, которые будут поставлены в течение мая. Такая планомерная работа позволяет обеспечить бесперебойные поставки средств индивидуальной защиты для всех медицинских организаций, в том числе для станций скорой медицинской помощи, которые работают с заразившимися пациентами», — отметил Дмитрий Попов.

Также глава регионального Минздрава сообщил, что поступившие в Алтайский край средства стимулирующего характера уже распределены между медицинскими организациями, в период с 8 до 12 мая деньги будут доведены до сотрудников, которые участвовали в оказании медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией. «Более 1 тысячи сотрудников получат стимулирующие выплаты по одному постановлению и порядка 990 человек — по второму постановлению. Сегодня поступило разъяснение со стороны Министерства здравоохранения России, которое определило возможность стимулирующих выплат для медработников, выполняющих лабораторные и рентгенологические исследования, врачей-эпидемиологов, средних медицинских работников, которые также участвуют в процессе оказания медицинской помощи. Ранее это не было определено в постановлениях правительства России», — отметил Дмитрий Попов. По его словам, вся необходимая сумма уже поступила на счета медицинских организаций для выплат.

Как сообщалось ранее, специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю подготовили предложения по введению в регионе обязательного масочного режима по примеру других субъектов РФ. Об этом 6 мая в ходе онлайн-конференции заявила замруководителя алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина. Как пояснила чиновница, к таким действиям ведомство подтолкнула безответственность граждан, которые в первомайские праздники устраивали массовые гуляния и готовили шашлык. По ее словам, обязательный масочный режим будет действовать в местах массового скопления людей, при передвижении общественным транспортом или на такси.