Умер один из создателей рок-н-ролла Литтл Ричард

Музыкант, творчество которого вдохновляло The Beatles и Элтона Джона, скончался в возрасте 87 лет

В США в возрасте 87 лет умер Ричард Уэйн Пенниман, известный под сценическим псевдонимом Литтл Ричард. Смерть музыканта изданию Rolling Stone подтвердил его сын Дэнни Пенниман. Причина смерти пока не названа.

Литтл Ричард стал одним из основоположников стиля рок-н-ролл. Родившийся в 1932 году в семье продавца нелегального алкоголя, в возрасте 18 лет он выиграл конкурс местных талантов в Джорджии и подписал контракт со звукозаписывающей компанией.

В 1956 году его песня Long Tall Sally стала хитом, а за ней последовали Rip it Up, Lucille, Tutti Frutti, Good Golly Miss Molly. «Когда я начал играть, я не думал, что мои песни являются рок-н-роллом. Я даже не хотел никому их показывать, потому что думал, что людям они не понравятся», – говорил Литтл Ричард в интервью 1990 года.

После 1958 года ни одна песня Литтл Ричарда не становилась хитом, однако многие рок-музыканты признавали, что именно его творчество вдохновляло их. Своим кумиром пианиста называли Пол Маккартни, Элтон Джон, Элвис Костелло, Prince, участники групп Creedence Clearwater Revival и Scorpions. Джон Леннон признавался, что в 1964 году видел выступление Литтл Ричарда в гамбургском клубе и был впечатлен.

В 1986 году Литтл Ричард был включен в Зал славы рок-н-ролла, а в 1993 году получил Грэмми за вклад в развитие музыки. Несмотря на ухудшившееся состояние здоровье, он продолжал периодически выступать на различных площадках в Лос-Анджелесе.

Соболезнования в связи со смертью Литтл Ричарда выразил на своей странице в Facebook солист The Rolling Stones Мик Джаггер. По его словам, он еще в юности был впечатлен игрой музыканта. «Когда мы вместе были в концертном туре, я тщательно изучал его поведение, чтобы лучше понять, как заводить публику. И он всегда был готов поделиться советами», – добавил Джаггер.