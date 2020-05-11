Остановить прослушивание

close





Reuters

<img class="aligncenter" src="http://intofact.ru/wp-content/uploads/2020/05/42c974141f171f80e2ddee7b93ddc71b.jpg" alt="Тегеран заявил о готовности обменяться заключенными с США без переговоров" />

Власти Ирана заявили о готовности обменяться с США удерживаемыми лицами без предварительных переговоров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова официального представителя иранского правительства Али Рабии.

«Для освобождения американских и иранских заключенных и их обмена нет необходимости обращаться к посредничеству или переговорам», — сказал Рабии.

Он также отметил, что Иран готов к обмену заключенными со всеми странами мира в таком же формате — «всех на всех».

По его словам, Тегеран и Вашингтон могут обменяться заключенными через Швейцарию, которая уже занималась подобными операциями.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Иран готов к полному обмену заключенными с США из-за пандемии

— Иранские военные попали ракетой в свой корабль во время учений

— Помпео сравнил власти Ирана с нацистами