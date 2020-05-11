Тегеран заявил о готовности обменяться заключенными с США без переговоров

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Reuters
Власти Ирана заявили о готовности обменяться с США удерживаемыми лицами без предварительных переговоров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова официального представителя иранского правительства Али Рабии.
«Для освобождения американских и иранских заключенных и их обмена нет необходимости обращаться к посредничеству или переговорам», — сказал Рабии.
Он также отметил, что Иран готов к обмену заключенными со всеми странами мира в таком же формате — «всех на всех».
По его словам, Тегеран и Вашингтон могут обменяться заключенными через Швейцарию, которая уже занималась подобными операциями.
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