Чеснаков: Путин действует осторожно и ответственно

Политолог Алексей Чеснаков в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал новое обращение президента РФ Владимира Путина.

«Новые меры носят системный характер и нацелены на поддержку наиболее уязвимых и пострадавших социальных групп. Особенно медиков, предпринимателей, малого и среднего бизнеса. Также сформирован сильный пакет инициатив в поддержку детей», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что «Путин, как всегда, действует осторожно и ответственно», а решения принимаются в результате тщательной подготовки. «Новый пакет социальных мер является беспрецедентно обширным. Их значимость подчеркивают выбранные формат и стиль обращения президента», — добавил политолог.

«Судя по всему, это не последние шаги в поддержку пострадавших и нуждающихся со стороны государства. Обращает на себя внимание требовательность Путина по отношению к главам регионов. Возможно, такая жесткость в будущем станет нормой. У региональных властей большой потенциал и значительные ресурсы (в том числе и административные), и они должны научиться ответственно и своевременно ими пользоваться», — резюмировал Чеснаков.

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