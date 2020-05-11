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<img class="aligncenter" src="http://intofact.ru/wp-content/uploads/2020/05/58dc7e39851e86d3f210028e4d768590.jpg" alt="Ученые назвали слезы новым способом передачи коронавируса" />

Американские ученые провели исследование и обнаружили, что коронавирус может передаваться через слезную жидкость. Об этом говорится в отчете специалистов на портале MedRxiv.

Как установили специалисты медшколы Университета Джонса Хопкинса, поверхность глаза состоит не только из белка ACE-2, который считается точкой входа для вируса, но и фермента — TMPRSS2. Нахождение ACE-2 и TMPRSS2 в одной клетке является достаточным условием для того, чтобы инфекция могла реплицироваться. Таким образом, получается, что клетки поверхности глаза это некий «резервуар» для вируса.

Если инфекция поразит клетки глаза, то и сам глаз станет носителем вируса. «При этом слезная жидкость становится важным механизмом его передачи другим людям», — говорится в отчете.

По последним данным, в мире выявили более 4,1 млн заражений коронавирусом, а в России свыше 221 тыс. человек.

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