Самые многочисленные семьи в Турции живут в провинции Ширнак

Согласно результатам Адресной системы регистрации населения средний размер домашнего хозяйства в Турции в 2012 году составлял 3,69 человека, что показывает тенденцию снижения значений, указывает TRT Haber.

Следом за Ширнак идут провинции Хаккяри (5,39 человека) и Шанлыурфа (5,38 человека). Самый низкий показатель среднего размера домашнего хозяйства показала Чанаккале, всего 2,68 человека. Также в конце рейтинга оказались провинции Эскишехир (2,68 человека) и Балыкесир (2,71 человек).

Вместе с тем Турции доля нуклеарных семей в 2019 году снизилась до 65,1% по сравнению с 67,4% в 2014 году. Напомним, что нуклеарная семья определяется как семья, состоящая только из супругов или супругов и их детей, или из одного родителя и, по крайней мере, одного ребенка.

Меж тем показатель домашних хозяйств, состоящих из одного человека, достиг 16,9%. В 2014 году этот показатель составлял 13,9%.

Доля домохозяйств, состоящих из расширенных семей (как минимум из родителей, а также детей и/ли других лиц) составила 16,7% в 2014 году и 15% в 2019 году.

Кроме того, доля домашних хозяйств, состоящих из более чем одного человека, не состоящего в отношениях, выросла до 3%. В 2014 году этот показатель составлял 2,1%.

В прошлом году провинцией, которая показала самый высокий уровень домохозяйств, состоящих из одного человека, оказалась Тунджели (26,4%). За ней идут Гиресун (25,7%) и Гюмюшхане (25,6%). Самый же низкий показатель был зарегистрирован в провинции Диярбакыр (9,4%), на втором месте идут Ван и Батман (9,8%).

Кроме того, в процентном соотношении доля домохозяйств, состоящих из нуклеарных семей, была самой высокой в Османие (72,9%), также высокие показатели у провинций Кайсери (72,1%) и Газиантеп (71,1%). Противоположные показатели оказались в Тунджели (54,3%), Артвине (54,9%) и Кастамону (55,7%). В 2019 году в Турции 9,2% от общего числа домохозяйств составляли домохозяйства с одним родителем и детьми. Семьи с отцом и детьми составляют 2%, а с матерями и детьми – 7,2%.

Отмечается, что провинция, где доля домашних хозяйств, состоящих из одиноких родителей и детей, стала самой высокой оказалась Бингёле (11,2%, там 8,9% семей состоят из матерей и детей). За ней последовали Адана (11%, там 8,7% семей состоят из матерей и детей) и Малатья (10,9%). Провинции, в которых этот показатель оказался самым низким, были Ардахан и Токат (6,8%), а также Карс, Невшехир, Битлис и Байбурт (6,9%). При этом в Измире доля семей, состоящих матерей и детей составляет 8,6%. А провинции с самым низким таким показателем оказались Ардахан (4,8%), Бурдур, Токат и Байбурт (5,2%), Карс и Йозгат (5,3%).

При этом провинциями, в которых высокая доля домашних хозяйств, состоящих из отцов и детей, оказались Килис (3,4%), Гюмюшхане (3,2%) и Малатья (2,9%), а с самым низким таким показателем — Невшехир (1,4%) и Кайсери (1,5%).

С другой стороны, провинция, где доля семей, состоящие из, по крайней мере, одной нуклеарной семьи и других людей, была самой высокой в провинции Ширнак (28%). Следом идут Хаккяри (26,4%) и Батман (23,1%). Меж тем самая низкая доля расширенных семей оказалась в провинции Эскишехир (9,3%). За ней идут провинции Чанаккале (10,1%) и Балыкесир (10,6%).