В Сети появилось видео с тремя Ким Чен Ынами: кто из них настоящий?

В интернете был опубликован видеоролик, на котором Ким Чен Ын разговаривает со своими клонами. Очевидно, что это те самые двойники, о которых некоторое время назад говорили СМИ, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. До настоящего времени о двойниках ходили только слухи. Теперь же, по всей видимости, эти слухи получили доказательства. Видеоролик был опубликован 7 мая изданием Mirror. Известно, что видео сделали в Северной Корее после испытания баллистической ракеты Hwasong-14 ещё в 2017 году. Можно видеть на ролике, как Ким Чен Ын разговаривает с человеком, который является практически его копией: у мужчины такая же одежда, стрижка и телосложение. Чуть дальше стоит третий мужчина, тоже напоминающий северокорейского лидера. Слухи о том, что Ким Чен Ын прибегает к услугам двойников, давно не являются новостью. Если верить источникам, лидер берет их в путешествия, чтобы обезопасить себя от возможного заказного убийства. Тема двойников стала вновь обсуждаемой после недавней кончины Ким ЧенЫна, а затем его «воскрешения». Когда весь мира начал полагать, что Северная Корея осталась без своего главы, неожиданно вышло видео, на котором живой Ким Чен Ын перерезает ленточки на открытии новой фабрики удобрений. Некоторые пользователи заметили странности, которые указывали, что на видео на самом деле двойник. К сожалению, доказательств совсем немного. Единственное, на что можно опираться, так это на родимое пятно на запястье, которого нет у настоящего Ким Чен Ына. С каждым днем появляется всё больше фактов о двойниках северокорейского лидера.