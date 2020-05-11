На пляже Брайтон-Бич обнаружили существо с зубами на хвосте

Леа Деннисон вместе со своей напарницей на пляже Брайтона обнаружили труп какого-то странного существа, которое живет в океане. Нашли его совершенно случайно во время занятий спортом. Девушки ежедневно посещают этот пляж в связи с карантином из-за коронавируса, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Леа Деннисон, нашедшая странное существо, сняла свою находку на фото, надеясь на то, что кто-то сможет опознать выброшенное на берег животное. В тот день девушки прогуливались по пляжу и вскоре заметили скелет какого-то очень странного животного. На его хвосте располагались зубы. На фото можно рассмотреть, что на голове существа присутствует серая с розовым окраска, глаза имеют черный цвет, по всему телу расположены белые шишки, а хвост очень долгий и при этом колючий. Наросты на хвосте, напоминающие зубы, торчат вдоль всего хвоста вверху и выступают по бокам. Лиа вместе с напарницей были шокированы увиденным и даже не смогли предположить, что это может быть за животное. Ничего подобного они раньше никогда не встречали. Специалисты говорят о том, что скорее всего, это морская лисица. Чаще всего представителей данного вида встречают непосредственно рядом с Британскими островами. Животное было занесено в Красную книгу. Случаи, когда люди видели морскую лисицу, в большинстве случаев фиксировались в январе и декабре. Морские лисицы – это достаточно интересные существа. Они живут примерно 15 лет и могут достигать веса 18 килограмма, а ширина тела взрослой особи составляет около 4 футов. Днем эти уникальные животные прячутся в песке и выходят на охоту в ночное время суток. Охоту они ведут на крабов и другие виды ракообразных, которых без проблем могут убить с помощью своих крепких и больших челюстей.