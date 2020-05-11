В Ухань вернулся коронавирус: у новых больных нет симптомов

Ухань и некоторые другие крупные города в Китае снова стали очагами, где с невероятной скоростью распространяется коронавирус. Буквально за сутки было зафиксировано больше 10 новых случаев, но все они оказались бессимптомными. Это указывает на то, что коронавирус вновь может вернуться в любой момент, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. О том, что коронавирус снова возвращается, стало известно 11 мая. За сутки специалисты обнаружили 17 новых случаев. Все пациенты при этом не имеют никаких симптомов заболевания. Это говорит о том, что вирус был обнаружен совершенно случайно. Если бы не проводились специальные тесты и скрининги, то эти бы люди продолжали бы и дальше заражать окружающих даже не подозревая о том, что они больны. Врачи говорят о том, что в самом Ухане уже больше ста человек больных на коронавирус и при этом не имеют четко выраженных симптомов. Стоит отметить, что в городе не фиксировались новые случаи с начала апреля. В связи с этим был отменен жесткий карантин. Власти же говорят о том, что они сделают все возможное, чтобы не было «второй волны» вируса. Всего в Китае было зафиксировало больше 84 тысяч больных. Несмотря на то, что коронавирус начал распространяться именно в Китае, многие другие страны по численности зараженных уже давно обогнали его. Несмотря на огромное количество случаев заражения, в других странах также начинает постепенно смягчаться карантин и открываются некоторые предприятия, магазины одежды и иных непродовольственных товаров. При этом люди должны позаботиться о своей безопасности и носить маски, а также использовать антисептики и как можно чаще мыть руки, стараться не посещать места с большим скоплением жителей того или иного города.