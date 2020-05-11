Власти закрыли торговый центр Рубцовске антикарантинную давку распродаже одежды

Торговый центр «Эврика» в Рубцовске закрыли после того, как он привлек внимание властей и общественности из-за давки, устроенной местными жителями на распродаже. Как сообщает правительственный Telegram-канал «Ленина, 59», в данный момент полиция и Роспотребнадзор проводят проверку, а предпринимателям грозит штраф за нарушение эпидемических ограничений.

По данным источника, владельцам магазина грозит штраф от 50 тысяч до 150 тысяч рублей в соответствии с ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенное при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий). Роспотребнадзор и полиция проводят проверку по факту несоблюдения ограничительных мер. На данный момент составлено четыре административных протокола за нарушение правил поведения во время действия режима повышенной готовности. Как утверждается, магазин не работает.

Напомним, что ранее начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Андрей Подолян назначил проверку после сообщений в СМИ о давке в магазине Рубцовска из-за объявления о больших скидках. Многие в соцсетях осудили рубцовчан за несознательное поведение в период пандемии.