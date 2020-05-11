Компания Johnson & Johnson заявила о планах выпустить 1 млрд доз вакцины от COVID-19

В сентябре этого года компания намерена приступить к клиническим испытаниям, вакцина будет доступна для широкого использования в 2021 году

Компания Johnson & Johnson намерена выпустить около 1 млрд доз вакцины от коронавируса, заявил глава компании Пол Стоффелс в эфире телеканала ABC.

Они будут доступны в 2021 году, уточнил Стоффелс. Специалисты компании планируют приступить к клиническим испытаниям в сентябре 2020 года.

Образцы вакцины могут быть доступны уже в этом году, отметил Стоффелс, однако их использование будет зависеть от решения властей США.

Он также отметил скорость, с которой коронавирус распространяется в мире, и масштабы заражения и сообщил, что победить COVID-19 без эффективной вакцины вряд ли удастся.

Таким образом Стоффелс прокомментировал более раннее высказывание президента США Дональда Трампа о том, что «без вакцины или с вакциной, но этот вирус уйдет». «Я думаю, мы очень хорошо работаем над вакциной, но с ней или без нее, этот вирус уйдет и мы вернемся к нормальной жизни», – сказал Трамп.

Он также анонсировал создание вакцины от коронавируса в США до конца 2020 года. По словам президента, он не беспокоится о рисках для добровольцев, испытывающих препарат на себе, так как «они знают, на что идут, и хотят помочь».

По данным Bloomberg, США планируют ускорить разработку вакцины: в случае успеха срок разработки будет сокращен с 12-18 месяцев до восьми. Для этого власти объединят разработки частных фармацевтических компаний, государственных и военных учреждений.

По условиям проекта к январю должно быть готово 300 млн доз вакцины.

Согласно данным, опубликованным Университетом Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии заразились 1,3 млн человек, скончались 79,5 тыс.