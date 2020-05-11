Алла Довлатова поделилась редким снимком 12-летней дочери

Алла Довлатова редко показывается на публике с собственными детьми, но она сделала исключение в честь Дня матери. Известная радиоведущая поделилась редким снимком 12-летней дочери Александры.

Новая публикация Аллы Довлатовой в соцсети Instagram умилила подписчиков звезды, которая представила фотографии повзрослевшей дочери. Шоувумен рассказала, что снимки были сделаны во время их совместной поездки в Севастополь. Радиоведущая также посвятила пост всем матерям, извинившись за «опоздание». «Желаю здоровья и счастья всем детям в мире! И, конечно, всем мамам здоровья и долгих лет жизни!» — написала знаменитость.

Большинство фанатов ведущей «Русского радио» заявили, что 12-летняя Александра с каждым годом становится похожей на мать. Стоит отметить, что Довлатова родила старшую дочку от сотрудника правоохранительных органов Алексея Бороды. Супруги также воспитывают 3-летнюю Марию, которую пока не представили публике. Кроме прочего, у артистки есть еще двое детей от первого супруга Дмитрия Лютого: дочь Дарья и сын Павел.