Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ

Тюльпанове поле, розташоване на 36-ому кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району, відкрили для відвідувачів на 3 дні.

Уже сьогодні, 11 травня, у «Волинській Голландії» – сотні відвідувачів, розповідає власкор Інформаційного агентства ВолиньPost.

Перший день послаблення карантину співпав із вихідним, тож чимало волинян вирішили провести цей день на тюльпановому полі.

«Їхати не побоялися. Враження дуже позитивні. Нарешті після карантину можна виїхати, погуляти, змінити обстановку. Я вважаю, що ситуація в Україні дуже роздута. Я думаю, що основна хвиля коронавірусу в Україні минула у січні-лютому, коли у нас ще і не було карантину», — розповіла волинянка Олена, гостя «Волинської Голландії».

Попри те, що гостей на тюльпановому полі чимало, власник фермерського господарства «ЛіліЛайн», яке виростило тюльпани, Олександр Подзідзей, каже, що цьогоріч прогнозують значно менше відвідувачів, ніж у попередні роки. Так, для прикладу, минулого року за весь час фестивалю тут було понад 5 тисяч відвідувачів.

Директорка з виробництва «ЛіліЛайну» Тетяна Пашковська зазначила, що фермерське господарство цьогоріч придбало нові сорти тюльпанів, які сподівалися із радістю показати великій кількості гостей. Утім, карантин вніс корективи, тож деякі із них уже й перецвіли.

«Закупили нову колекцію, 25 нових сортів тюльпанів. Наприклад, сорт «Айс-крім» — це дороги популярний сорт елітних тюльпанів в Нідерландах. Коли розцвітає, то квітка нагадує ріжок із морозивом, тому така назва. Загалом ми вирощуємо майже 400 сортів тюльпанів», — розповіла Тетяна Пашковська.

Олександр Подзідзей зазначив, що відвідувачі тюльпанового поля можуть побачити нині приблизно 80% усіх тюльпанів, які тут цьогоріч цвіли. Інші ж встигли перецвісти до послаблення карантинних заходів.

Поруч з тюльпановим полем відвідувачів пригощають кавою, солодощами та іншою їжею. Поруч продають квіти, мед, навіть текстильні вироби.

Зауважимо, що тюльпанове поле буде відкрите для відвідувачів також завтра, 12 травня, та у середу, 13 травня, з 10 до 18 години.

Пропонуємо переглянути світлини з дня відкриття тюльпанового поля для відвідувачів.