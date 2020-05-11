Завершение нерабочих дней и прямые выплаты. Главные тезисы заявления Путина по COVID-19

Режим нерабочих дней в России отменяется со вторника, 12 мая. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании, посвященном санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и новым мерам по поддержке граждан и экономики. Он отметил, что стране предстоит крайне ответственный период.

Президент указал, что регионы должны были сформировать планы выхода из режима ограничений, и на основе этих документов он подписал соответствующий указ.

«Все принятые меры позволяют нам переходить к следующему периоду борьбы с эпидемией — началу поэтапного выхода из режимов ограничений. У этого периода есть принципиальная особенность. Прежде всего такой выход не может быть одномоментным, нужно делать это последовательно, осторожно, шаг за шагом», — сказал глава государства.

Он отметил, что выход из режимов ограничений не будет быстрым. По словам президента страны, расширенные полномочия глав регионов, введенные из-за пандемии COVID-19, сохраняются. Власти субъектов РФ будут самостоятельно принимать решения о сроках снятия ограничений.

Вот главные тезисы заявления президента: