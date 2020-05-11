Завершение нерабочих дней и прямые выплаты. Главные тезисы заявления Путина по COVID-19

Режим нерабочих дней в России отменяется со вторника, 12 мая. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании, посвященном санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и новым мерам по поддержке граждан и экономики. Он отметил, что стране предстоит крайне ответственный период.
Президент указал, что регионы должны были сформировать планы выхода из режима ограничений, и на основе этих документов он подписал соответствующий указ.
«Все принятые меры позволяют нам переходить к следующему периоду борьбы с эпидемией — началу поэтапного выхода из режимов ограничений. У этого периода есть принципиальная особенность. Прежде всего такой выход не может быть одномоментным, нужно делать это последовательно, осторожно, шаг за шагом», — сказал глава государства.
Он отметил, что выход из режимов ограничений не будет быстрым. По словам президента страны, расширенные полномочия глав регионов, введенные из-за пандемии COVID-19, сохраняются. Власти субъектов РФ будут самостоятельно принимать решения о сроках снятия ограничений.
Вот главные тезисы заявления президента:
- режим нерабочих дней продлился 6 недель. Эта мера позволила затормозить развитие эпидемии;
- врачи сегодня лучше готовы к борьбе с коронавирусом, разработаны схемы лечения;
- неготовность и перегрузка здравоохранения стали основной причиной смертности в мире, но в России мы можем оказывать помощь больным. Медикам в стране удалось сохранить тысячи жизней;
- нужно поддержать медиков, не трепать им нервы, не загружать отчетностью. Правительству нужно принять соответствующие меры;
- ежедневно проводится около 170 тыс. тестов, теперь есть возможность выявлять инфекцию у бессимптомных носителей. К середине мая ежедневное число тестов вырастет до 300 тысяч;
- потенциальная опасность заключается в том, сколько случаев заражения упустили;
- страна большая, санитарно-эпидемиологическая ситуация разная. При принятии решений о послаблениях нельзя руководствоваться общей калькой. В одних регионах одни действия могут создать неоправданные риски, а в других будут неоправданные ограничения;
- опасность эпидемии сохраняется, даже там, где ситуация относительно благополучная;
- начиная с 12 мая нужно будет сохранять общие санитарные правила и дополнительные ограничения. Массовые мероприятия, разумеется, пока запрещены;
- режим повышенной безопасности сохранен для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями;
- мы переживаем за пожилых людей и делаем все возможное, чтобы оградить их от вируса;
- вводится федеральная доплата для социальных работников с 15 апреля по 15 июля;
- с 12 мая везде, где возможно, нужно восстановить работу базовых отраслей экономики, где возможно — связь, энергетику, сельское хозяйство, промышленность, стройки, добыча полезных ископаемых;
- главы регионов смогут ограничивать, приостанавливать работу предприятий. При этом если предприятие останавливается, заработная плата сохраняется;
- принят новый пакет мер по поддержке экономики;
- опасно и безрассудно забегать вперед, но и сидеть сложа руки, уклоняясь от принятия мер по поддержке экономики, нельзя. Нужно пройти между Сциллой и Харибдой;
- нужна прямая помощь гражданам, доходы которых упали. Нуждающиеся семьи с детьми от 3 до 7 лет, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, смогут разово получить в среднем около 33 тыс. руб. на одного ребенка уже в июне сразу за полгода;
- минимальное пособие по уходу за ребенком повышается в два раза до 6751 рубля;
- семьям с детьми от 3 до 16 лет разово выплатят 10 тыс. рублей на каждого ребенка с 1 июня;
- все российские семьи с детьми в возрасте до 3 лет смогут получать выплаты по 5 тыс. рублей в течение 3 месяцев;
- в стране 1,4 млн безработных — это вдвое выше уровня начала апреля;
- с 1 июня запускается специальная кредитная программа поддержки занятости. Если компания сохранит занятость на уровне 90%, весь кредит и проценты по новой программе спишут. Мерой смогут воспользоваться организации в пострадавших отраслях и социально ориентированные НКО.
- самозанятым вернут выплаченный в 2019 году налог на доход в полном объеме. Им предоставят налоговый капитал в размере МРОТ.
- ИП предоставят налоговый вычет в отношении страховых взносов в размере МРОТ;
- на докапитализацию компактных региональных институтов развития направят 12 млрд рублей;
- не во всех регионах доплаты дошли до медицинских работников. Путин лично проконтролирует этот вопрос, отследит ситуацию по каждому региону;
- от каждого из нас зависит, чтобы все большее число регионов возвращались к нормальной, привычной жизни.