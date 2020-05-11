Российским регионам разрешили самим выходить из режима самоизоляции

Владимир ПутинКадр телеканала 360

Президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам по поводу ситуации с коронавирусом заявил о продлении полномочий глав российских регионов, что они могли сами решать, надо ли выходить из режима самоизоляции, или, напротив, стоит ужесточить ограничения. Трансляцию обращения провел телеканал «360».

Также глава государства подписал указ по взаимодействию центра и регионов на этапе отказа от действующих мер по сдерживанию распространения заболевания. Единый для всей страны период нерабочих дней завершается с 12 мая.

Ограничительные санитарные меры сохраняются для людей старше 65 лет. По словам Путина, при решении вопроса об отмене тех или иных мер решающее слово должно оставаться за врачами.

Глава государства обратился к гражданам перед совещанием, на котором речь пойдет о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке населения и национальной экономики.