Стал известен размер пенсии юмориста Юрия Стоянова

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555 пациентов число излечившихся коронавируса Алтайском крае сутки впервые превысило число новых диагнозов
За минувшие сутки в Алтайском крае был выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона. В то же время от болезни избавились...
Прибалтика благодарит СССР за освобождение русофобскими выпадами против России и Дня Победы 9 мая
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил повысить для иностранного бизнеса налоги на доходы, кредитные ставки, комиссии для исходящих международных транзакций. Некорректные и оскорбительные высказывания прибалтийских...
Астероид размером с автомобиль чуть не врезался в спутник
Несмотря на огромное количество астероидов в Солнечной системе и спутников около Земли, шанс столкновения тел невероятно мал, поскольку объекты находятся на большом друг...
ЕГЭ в 2020 году перенесут из-за коронавируса
Выпускникам возможно придётся писать ЕГЭ только в конце августа или начале сентября. Начало основного периода сдачи ЕГЭ в этом году и так должно начаться...