Больная коронавирусом Мария Ивакова рассказала, как и чем лечится на дому

Телеведущая лечится от коронавируса на дому.

33-летняя звезда шоу «Орел и решка» Мария Ивакова заразилась коронавирусом. Девушка рассказала, что болезнь напоминает ей вялотекущий грипп. Благо, температуры нет. Ивакова лечится на дому и соблюдает все предписания врачей. А какие они? Ведущая рассказала об этом подписчикам.

Так, из меню она полностью исключила сахар. Стала принимать витамины D, B, C,а также цинк и магний. Ежедневно Ивакова делает уколы противовирусных препаратов, а также использует капли в нос. А еще пьет много теплой воды и ест смесь из перемолотого имбиря, клюквы и красного апельсина.

Из-за коронавируса она покинула проект «Танцы со звездами». Тест на коронавирус сдали ее партнер по танцам Евгений Папунаишвили и возлюбленный, актер Никита Ефремов. У мужчин тесты отрицательные.

Ранее Ивакова описывала свое состояние: она спит по 14 часов в сутки, потеряла обоняние, но в целом чувствует себя хорошо. Она повышает настроение за счет танцев на дому и приготовления блюд. Девушку поддерживает ее возлюбленный.

«Никита мастерски делает мне уколы, они такие болючие, что во время введения препарата можно услышать мой громкий мат», — признавалась Ивакова.

Ранее Стас Михайлов рассказывал о том, как перенес коронавирус. Даже после лечения он соблюдал строгую самоизоляцию.