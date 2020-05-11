16-километровый китайский мост вибрировал вместе с машинами: специалисты ищут объяснение случившемуся

Неделю назад в городе Гуанчжоу (Китай) началось расследование весьма странного случая: по заявлению автомобилистов, мост Хумэнь неожиданно начал вибрировать, притом довольно сильно. Эту вибрацию можно наблюдать и на видео, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Видеоролик был сделан очевидцами. Он демонстрирует покачивания и вибрации строения. Люди серьезно полагали, что мост вот-вот обрушится, поэтому спешили его покинуть. На записи конструкция и вправду вообще не выглядит надежной.7 мая стало известно, что местные власти начали изучать случай. Мост сразу же перекрыли в целях безопасности. Снимки и видео «танцующей» переправы Хумэнь начали быстро распространяться в Сети.В длину мост составляет 16 километров. Инженеры предусмотрели шесть полос движения, поэтому трафик на строении всегда большой. Тысячи граждан ежедневно ездили между промышленными центрами, которые соединял мост. По мнению Гэ Яоцзюнь, главы Международной ассоциации мостов, конструкция могла начать шататься вследствие потери равновесия из-за аварийных барьеров, которые были установлены на нем во время ремонта. Объекты якобы вполне могли изменить аэродинамические показатели моста: во время усиления ветра строение начало колыхаться и сейчас не может остановиться.Интересно, что барьеры убрали ещё 5-го числа, однако мост не прекратил вибрировать. Эксперты решили, что это происходит по инерции. По их мнению, вскоре ситуация должна стабилизироваться.Таким образом, в данный момент мост Хумэнь закрыт для автомобилистов, поскольку представляет некоторую опасность. Неизвестно, когда строение «успокоится», а дорожный трафик восстановится. Власти уверены, что вибрации не повлияют на целостность моста и срок его эксплуатации.