Оценены шансы на продление карантина в России

Правительство РФ начинает разрабатывать планы по снятию карантина и режима самоизоляции. Тем не менее, все понимают, что все введенные меры необходимо будет продлить до конца или середины лета. Ежедневно прирост инфицированных в России составляет не менее 10 тыс человек.Снимут в России карантин или нетНапомним, что впервые о нерабочих днях и обязательной самоизоляции президент России Владимир Путин объявил в конце марта, когда число зараженных начало стремительно увеличиваться. Следуя рекомендациям Роспотребнадзора, он продлил карантин до конца апреля. Теперь же до новых распоряжений самоизоляция закончится уже 12 мая. Однако количество инфицированных не перестает расти. 6 мая в ходе совещания с министрами и главами регионов президент призвал их действовать по ситуации в зависимости от конкретной обстановки. Так, например, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев продлили режим самоизоляции до 31 мая. Политолог, вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что всего за месяц настроения россиян значительно изменились. В начале эпидемии большинство думало о самом вирусе. Однако ввиду затяжного карантина и нестабильной экономической ситуации, в голову жителей страны приходят совершенно иные мысли. «Если в начале апреля у людей были медицинские страхи — заразиться, заболеть, умереть — то сейчас все более активно обсуждаются вопросы, когда мы из карантина выйдем. И основными страхами становятся экономические — потерять работу, социальный статус», — считает Макаркин. Так, все больше россиян считают карантин бесполезным занятием. Именно поэтому власти предпочитают продлевать самоизоляцию на небольшие сроки, а не на полгода сразу. При этом многое зависит и от регионов РФ. В каждом из них инфекция распространяется по-своему и требует точечного решения. «Везде действия должны быть индивидуальными, но выходить с карантина нужно как можно раньше. Если государство объявит о продлении карантина сразу до конца июня, работодатели, владельцы бизнесов начнут освобождать рабочую силу. И все столкнутся с серьезной безработицей», — считает политолог Дмитрий Абзалов. Некоторые районы РФ начинают постепенно выходить на плато, а значит становятся ближе к завершению эпидемии. Ввиду этого местные власти могут своевременно принимать те или иные решения, открывая некоторые предприятия и снимая ограничения постепенно. Тем не менее, все еще непонятно, когда карантин снимут с России полностью. Многие эксперты уже высказывали мнение о том, что каждый регион выйдет из эпидемии по-своему. Тем временем Роспотребнадзор подготовил предварительные рекомендации касательно снятия режима самоизоляции.Карантин будут снимать в три этапаРежим изоляции действует практически во всех странах мира. В России истек 1-й месяц после введения ограничительных мер. Нестабильная ситуация с распространением коронавируса препятствует их полной отмене. Так Владимир Путин объявил о продлении карантина до 31 мая. С 12 мая начнут действовать меры, направленные на смягчение ограничений.

Полномочия по поэтапному снятию карантина перешли к региональным властям. Решения будут приниматься на местах, после оценки эпидемиологической обстановки. Единая для всех субъектов схема не принесет положительного результата. В России, коронавирус развивается по отличному от других стран мира сценарию. Число инфицированных в стране превысило 177 000 человек.Умерло 1 625 больных, с подтвержденным диагнозом коронавирус. В других странах уровень смертности значительно выше. Болезнь унесла жизни более 25 000 человек в Великобритании, Испании и Италии. Статистика приведена для каждой страны в отдельности.Согласно первому этапу отмены ограничений, деятельность возобновит строительная отрасль. Гражданам разрешат посещать спортивные площадки и парки. Начнут работать магазины, расположенные на открытом воздухе. Как и прежде, люди будут обязаны соблюдать социальную дистанцию. Меры позволят существенно снизить уровень безработицы в стране. Только в столице насчитывается более 500 000 человек, вынужденных оставаться дома из-за карантина.Второй этап отмены ограниченийДата начала второго этапа напрямую зависит от успешного внедрения первых мер. Полностью снять ограничения, сейчас не представляется возможным. Поспешность может вызвать вторую волну эпидемии. Поэтому правительство России будет придерживаться политики постепенного снятия карантина. На втором этапе откроются:магазины;парки;рестораны;кафе;культурные и образовательные учреждения.Общественный транспорт начнет работать в обычном режиме. Разрешат свободное посещение парков. Под запретом остается массовое скопление людей.Как изменится жизнь россиян с началом 3 этапа отмены карантинных мерТуристические компании возобновят работу в последнюю очередь. Пандемия принесла наибольшие потери именно данной отрасли. Убытки вместе с компаниями подсчитывают и граждане страны. Из-за эпидемии, отпуск за пределами России пришлось отложить до лучших времен.Эксперты не дают одинакового прогноза по поводу возвращения людей к прежней жизни. Коронавирус не перестанет быть опасным, пока не будет изобретена вакцина или эффективное лекарство. Такого мнения придерживаются ученые разных стран.Экономистами ведется подсчет убытков, которые несут предприниматели всех уровней. Не все организации возобновят работу после 2-х месяцев карантина. Это означает, что они обанкротятся и покинут рынок.По мнению главного инфекциониста России Елены Малинниковой, ждать спада эпидемии, следует в июне. До этого момента, число инфицированных коронавирусом людей будет увеличиваться. Вирус в последующем перерастет в сезонное заболевание, как грипп и ОРВИ. Полностью избавиться от него не представляется возможным.